Для максимального эффекта уроки должны длиться 20 минут

20-минутные упражнения для мозга дают наибольшую эффективность в деле закрепления знаний.

Ученые из Университета Брауна в США рассчитали идеальную продолжительность занятий, которая позволяют человеку максимально продуктивно сохранять знания в мозге. Оказалось, что если делать перерывы через каждые 20 минут, то информация закрепляется максимально прочно.

Это же исследование позволило установить, что оптимальным временем отдыха также являются те самые 20 минут. Работая по этому графику, добровольцы добивались самых значительных успехов по сравнению с людьми, которые придерживались другого режима.