Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:03, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Для максимального эффекта уроки должны длиться 20 минут

20-минутные упражнения для мозга дают наибольшую эффективность в деле закрепления знаний.

Ученые из Университета Брауна в США рассчитали идеальную продолжительность занятий, которая позволяют человеку максимально продуктивно сохранять знания в мозге. Оказалось, что если делать перерывы через каждые 20 минут, то информация закрепляется максимально прочно.

Это же исследование позволило установить, что оптимальным временем отдыха также являются те самые 20 минут. Работая по этому графику, добровольцы добивались самых значительных успехов по сравнению с людьми, которые придерживались другого режима.

читайте также:Мозг человека не отличается от мозга других животных по весу и числу нейронов
4 главных мифа о человеческом мозге
Американские эксперты разоблачили 4 наиболее популярных мифа, касающихся человеческого мозга »

читайте также:Новые увлечения и дневной сон помогут существенно укрепить работу мозга
Как заставить мозг трудиться по полной – практические советы
Возраст и избыточные нагрузки приводят к тому, что наш мозг начинает соображать хуже, но есть способы исправить ситуацию »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Страсти по "Матильде". Кто хочет запретить фильм Алексея Учителя
15:08, 07 Февраля 2017
Режиссер Алексей Учитель решил дать отпор тем, кто хочет сорвать премьеру его фильма «Матильда», узнал Sobesednik.ru
»
5 главных вопросов о том, что происходит в Авдеевке
13:07, 07 Февраля 2017
Sobesednik.ru попытался понять: почему внезапно обострился конфликт на Донбассе и возможно ли найти мирный выход
»
Ольгу Ветер из "Дома-2" лишили приза из-за мужа
11:05, 07 Февраля 2017
Sobesednik.ru узнал причину непоявления Ольги Ветер на премии «Дома-2»
»