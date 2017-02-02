Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:08, 02 Февраля 2017 Версия для печати

Стволовые клетки будут спасать пожилых людей от слепоты

Ученые из Японии предлагают бороться с болезнями сетчатки с помощью выращенных стволовых клеток.

Специальная технология выращивания iPS-клеток дает надежду пациентам, страдающим от макулодистрофии. Это заболевание сетчатки является главной причиной потери центрального зрения у пожилых людей.

Уже в этом году японские ученые планируют испытать данную процедуру на первом пациенте. Им будет мужчина, страдающий от макулодистрофии и имеющий особый вид иммунитета, который делает его идеально подходящим для любых пересадок и трансплантаций.

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Владимиров Алексей

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