Ваше здоровье. Плюсы и минусы квашеной капусты

Капуста – универсальный продукт: и в супе хороша, и в салаты годится, и хранится долго, и заготовки украшает.

Но особая зимняя тема – капуста квашеная. Любой, кто по осени квасит капусту, а по зиме достает ее в праздники и будни, уверен: это копилка витаминов. И не ошибается. Витаминов много и в капусте свежей, и в квашеной они тоже сохраняются. Посмотрим, чем богаты.

Аскорбинка

О капусте белокочанной редко говорят в связи с витамином С, однако его в ней много – даже больше, чем в лимонах. И когда капусту заквашивают, он сохраняется. Но хорошо не только это, а еще и то обстоятельство, которое позволяет получать таким образом аскорбинку практически всю зиму: в квашеной капусте этот капризный витамин задерживается надолго.

Калий

В квашеной капусте есть калий – важное вещество для всех, а особенно для сердечников и уставших после праздника граждан, организм которых страдает от потери этого элемента. Потому им так полезен и приятен бывает капустный рассол. Это, кстати, лучше, чем любой другой рассольный вариант. Однако людям с сердечно-сосудистыми проблемами с квашеной капустой стоит быть аккуратнее, потому что это дополнительная соль, которую им часто приходится ограничивать.

Кстати: Чтобы капуста, свежая или квашеная – неважно, не вызвала неприятных реакций, стоит помнить о норме. Диетологи советуют отталкиваться от общих рекомендаций по употреблению овощей и фруктов: их нужно 300–500 г в сутки. Соответственно часть можно добрать с помощью капусты, благо она доступна и недорога.

Клетчатка

Квашеная капуста хороша еще и тем, что снижает холестерин. Происходит это за счет большого количества клетчатки, которая сама не всасывается в организме и не дает это делать приличной части вредных жиров. Эти жиры могли бы внести свой холестериновый «вклад», но клетчатка не дает.

Молочная кислота

Когда-то давно квашеная капуста была обязательной врачебной рекомендацией для пациентов, которые только что перенесли кишечную инфекцию и нуждаются в восстановлении микрофлоры. Объяснялось это тем фактом, что капуста в результате брожения приобретает приличное количество молочной кислоты. Попадая в ЖКТ, это вещество помогает развитию полезной флоры кишечника, попутно подавляя рост вредной.

Лечит ли капуста язву желудка?

В народе считается, что капустный сок и квашеная капуста – отличное средство для язвенников и людей с гастритом, у которых повышена кислотность. Те страдальцы, кто много лет назад слышал это от врачей, передают это знание своим детям, внукам, соседям и сослуживцам.

Но так ли обстоят дела на самом деле? С одной стороны – да: капуста содержит особый витамин, о котором говорят мало, – витамин U. Он способствует заживлению слизистой желудка, и в том числе рубцеванию язвы. Вроде бы замечательно – то, что надо. Однако есть и другая сторона: сама по себе капуста – раздражающая пища для желудка. Клетчатка ее грубая, может вызывать повышенное газо­образование, а желудку переработать ее трудно, кроме того, она усиливает выделение желудочного сока. Поэтому людям с гастритом и тем более язвой такая пища не только не рекомендована, а вовсе запрещена. Получается, что полезное вещество в капусте присутствует, а есть ее нельзя.