Сергей Бубновский: Перестаньте прятаться за таблетки!

Доктор медицинских наук поделился с Sobesednik.ru 10 упражнениями, выполнение которых оздоровит ваш организм.

– На приемах часто приходится слышать в ответ на вопрос: «Что болит?» – «Болит все! А что вы хотите? Мне уже 72 года! (68, 70, 74 и т.д.)» У меня в ответ на это тоже возникает вопрос: почему человек должен болеть в таком возрасте? – вопрошает ведущий программы «Правила движения» на канале «Россия 1». – Физиологи утверждают, что максимальной силовой выносливости человек достигает к 65 годам. Нет-нет! Речь идет не о соревновании с более молодыми людьми, а об изменении собственной силовой выносливости с годами. Такая статистика мало кем ведется. Геронтологи в своих исследованиях, как правило, отмечают лишь общие закономерности возрастных изменений, происходящих в организме человека, не занимающегося здоровым образом жизни, просто живущего, а вернее, доживающего. Вопросами же функциональной геронтологии, то есть возможностями организма жить активно, несмотря на паспортный возраст, мало кто занимается. Разве что встречаются отдельные примеры долгоживущих. Но при этом стараются описывать климат, питание, психологическую устойчивость к стрессам, возможность выполнения повседневной работы этими долгожителями.

Медицинская наука выделяет три основных возраста – пубертатный (период полового созревания), паспортный и биологический. Именно этот последний возраст меня интересует больше всего. Среди моих пациентов много людей старшей возрастной группы. Что может физически делать человек после 60, да еще имея какие-то нажитые, к сожалению, к этому возрасту заболевания типа артериальной гипертензии, сахарного диабета 2-го типа, избыточного веса и прочего? А если таких заболеваний больше? 10–15? Не на что уже надеяться? Я подметил и несколько психологических аспектов возраста. Например, чем больше лет – тем больше жить хочется! Вопрос – чем жить?

Но так ли все печально? Неужели с возрастом должно ухудшаться здоровье? Я считаю, что мы живем не для того, чтобы болеть, выйдя за определенный возрастной барьер. Надо понимать, что организм – не помойная яма, его нельзя безжалостно засорять и прятаться при этом за таблетки от сигналов SOS, подаваемых в мозг из его глубин… Боль – это своеобразный друг человека, она подает сигнал об опасности! Разберись – почему, проанализируй свой образ жизни! Что ты делаешь для организма, чтобы он не подавал подобных сигналов? Как ты вычищаешь свой организм от продуктов метаболизма? Организм человека напоминает мне жилой дом, куда входит водопровод и откуда выходит канализация. И надо следить, чтобы эти системы работали синхронно.

Мои пациенты, состоящие из разных социальных групп, приходя в центр даже на костылях, с ворохом рентгеновских снимков и врачебных заключений, регулярно занимаются на тренажерах, принимают сауну и холодную ванну, пьют чай с медом и получают от этого удовольствие! Они все перестали прятаться за таблетки и не обвиняют в своих бедах ни правительство, ни тем более возраст. А те, кто не имеет возможности заниматься у меня в центре, делают гимнастику дома. Я постарался собрать минимальный комплекс из 10 упражнений, выполняя который регулярно, не менее трех раз в неделю, можно жить долго и счастливо.

1-е упражнение для голеностопного сустава «Ступенька»

И.п. – стоя на деревянном бруске или ступеньке, держась руками за неподвижную опору, ноги прямые, на выдохе «Ха-а» опускать и поднимать пятки, сначала на двух ногах одновременно, затем на каждой поочередно.

Упражнение выполнять до чувства жжения в икроножных мышцах – 20–50 повторений.

2-е упражнение для коленных и тазобедренных суставов «Приседания»

И.п. – стоя у неподвижной опоры, приседания с прямой спиной, держась прямыми руками за неподвижную опору (шведская стенка, стул с высокой спинкой, косяк двери и т.д.).

Уровень опускания таза – бёдра параллельны полу. Пятки не отрывать. Ноги чуть шире плеч. Выполнять сериями по 10 приседаний.

3-е упражнение для подтягивания живота «Втягивание живота»

И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах. Втягивание живота к позвоночнику (можно держать руками мяч для визуализации его опускания).

Количество движений не менее 50.

4-е упражнение для укрепления мышц живота «Кранчи лежа»

И.п. – лежа на спине, согнутые в коленях ноги лежат на стуле (диване). Ладони прижаты к ушам, локти развернуты в стороны.

Сгибание туловища на выдохе «Ха-а», стараясь коснуться локтями коленей. Минимальное требование – оторвать лопатки от пола. От 20 до 50 повторений в одной серии, можно больше.

5-е упражнение для укрепления брюшной стенки и растяжки мышц спины «Плуг»

И.п. – лежа на спине, прямыми руками держась за неподвижную опору. Поднимание ног (прямых или слегка согнутых в коленях) до уровня 90о и больше (к полу), стараясь коснуться стопами неподвижной опоры.

Желательно при опускании ног пятками пола не касаться. Подъем и опускание ног на выдохе «Ха-а». Дышать, как паровоз. Не думайте о вдохе, он произойдет автоматически. Выполнять упражнение от 10 до 20 повторений в одной серии. Допускается и большее количество, но без фанатизма.

6-е упражнение для укрепления ягодичных мышц «Полумостик»

И.п. – лежа на спине, таз практически касается дивана. Ноги согнуты в коленях, и голени лежат на диване. Руки на поясе или свободно лежат на полу.

Подъем таза максимально вверх с фиксацией на 2–3 секунды в верхней точке. 10–20 повторений.

7-е упражнение для укрепления мышц спины «Гиперэкстензия»

И.п. – лежа бёдрами (передняя поверхность) на большом фитболе. Стопы зафиксированы за неподвижную опору, например за диван. Опускание туловища до пола, касаясь его локтями, и выпрямление (разгибание, гиперэкстензия) туловища до прямой линии с ногами.

Стараться опускать тело как можно ниже. Упражнение выполнять не менее 10–15 повторений.

8-е упражнение для укрепления мышц пояснично-крестцового отдела «Саранча»

И.п. – лежа на животе, руки вдоль тела, упор ладонями в пол.

На выдохе «Ха-а» подъем прямых или слегка согнутых ног, стараясь оторвать бёдра от пола. Количество – по ощущениям.

9-е упражнение для укрепления мышц пояса верхних конечностей «Отжимания»

И.п. – упор лежа, стоя на коленях, руки на ширине плеч, согнуты в локтях. На выдохе «Ха-а» разогнуть руки, тело оторвать от пола.

Оздоровительный, так называемый женский, вариант, он же подходит на начальном этапе занятий физически неподготовленных людей любого пола. Старайтесь не прогибать спину в поясничном отделе.

10-е упражнение для растяжки мышц задней поверхности тела «Складной нож»

И.п. – сидя на полу. Ноги прямые, вытянуты вперед. Одну ногу согнуть в колене, с опорой стопой в бедро прямой ноги. Взявшись одной рукой за стопу, тянуть стопу на себя. Затем тянуть стопу двумя руками, стараясь поставить локти на пол рядом с ногой и максимально наклонившись к бедру.

Завершать любую гимнастику нужно приемом холодной ванны на несколько секунд. После этого можно размять мышцы ног с помощью круглой палки, перекатывая ее с усилием по бедру. Это поможет снять напряжение после гимнастики.