Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:29, 14 Января 2017 Версия для печати

Сердце женщины можно завоевать с помощью шоколада

Американские ученые выяснили, что путь к сердцу женщины лежит через еду.

Исследователи университета Пенсильвании провели эксперимент, в ходе которого показывали добровольцам разные изображения — нейтральные и романтические, пишут американские СМИ. Реакцию мозга участников исследования фиксировал МРТ.

Результаты эксперимента показали, что голодные участники практически не воспринимали романтические изображения, тогда как те, кто перед исследованием вкусно поел, позитивно реагировали на романтику.

Более того, эксперты выяснили, что на создание романтического настроения сильнее всего влияет шоколад. Мозг мужчин и женщин, которые съедали шоколад перед исследованием, откликался на романтические изображения сильнее всего.

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