Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:25, 13 Января 2017 Версия для печати

Часы не позволят людям заболеть раком, диабетом и инфекциями

Американские ученые считают, что «умные» часы и фитнес-браслеты будут диагностировать болезни на самых ранних стадиях.

Новое поколение этих устройств тестируют ученые из Стэнфордского университета. Местный профессор даже сумел с помощью «умных» часов диагностировать у себя болезнь Лайма, когда измерял уровень сердцебиения и показатели кислорода в крови во время длительного авиаперелета.

Исследователи полагают, что контроль над ключевыми характеристиками здоровья человека позволит выявить патологические изменения задолго до того, как проявятся внешние симптомы заболеваний. А значит, фитнес-браслеты и «умные» часы помогут в дианостике рака, диабета, болезней сердца и тяжелых инфекций.

читайте также:Ученые из России создают новые методы лечения и диагностики опухолей
"Подсветка" опухолей: 5 прорывов российских ученых в диагностике и лечении рака
Как российская наука принимает участие в создании новых методов лечения и диагностики рака, изучил Sobesednik.ru »

читайте также:Установка точного диагноза иногда может занять 20-30 лет
7 болезней, на диагностику которых уходят долгие годы
Эксперты назвали несколько болезней, диагностика которых может занять много лет »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Где загадывать желания? Путеводитель по городам России
07:02, 15 Января 2017
Sobesednik.ru решил напомнить, в каких уголках страны можно и нужно загадывать желания
»
Надежда Гужева: Мы вас, щенки, научим котиков любить!
00:01, 15 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о возможных изменениях в законодательстве о защите животных
»
Онкобольные дети – звездам: Мы поправимся и станем артистами!
20:07, 14 Января 2017
Sobesednik.ru и TOY.ru в канун Нового 2017 года вместе со звездами российской эстрады посетили тяжелобольных детей
»