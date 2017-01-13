Часы не позволят людям заболеть раком, диабетом и инфекциями

Американские ученые считают, что «умные» часы и фитнес-браслеты будут диагностировать болезни на самых ранних стадиях.

Новое поколение этих устройств тестируют ученые из Стэнфордского университета. Местный профессор даже сумел с помощью «умных» часов диагностировать у себя болезнь Лайма, когда измерял уровень сердцебиения и показатели кислорода в крови во время длительного авиаперелета.

Исследователи полагают, что контроль над ключевыми характеристиками здоровья человека позволит выявить патологические изменения задолго до того, как проявятся внешние симптомы заболеваний. А значит, фитнес-браслеты и «умные» часы помогут в дианостике рака, диабета, болезней сердца и тяжелых инфекций.