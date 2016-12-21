Здоровье
Источник: Британские СМИ
13:56, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Люди стали чаще болеть раком, но реже умирать от него

За последние 20 лет уровень смертности от злокачественных новообразований снизился почти на 15%.

Хотя число больных раком продолжает стабильно расти, уровень смертности от злокачественных новообразований снижается, как установили эксперты из Cancer Research UK. Во многом это объясняется последними достижениями в онкологии, но также и более ранней диагностикой.

Известно, что чем раньше будет выявлена опухоль, тем больше шансов на победу над ней. Впрочем, по некоторым видам рака вроде опухолей сердца, поджелудочной железы или печени особого прогресса пока не наблюдается.

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Владимиров Алексей

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