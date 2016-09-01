Советы целителя: Как найти свое предназначение

Sobesednik.ru рекомендует советы известного альтернативного психолога, целителя и автора многих бестселлеров Рами Блекта.

Психологи и эзотерики говорят: самое главное сейчас — найти свою Природу и следовать ей. Иными словами, жить по предназначению. А как его найти?

Для тех, кто в поиске

1. Сядьте ровно. Выпрямите позвоночник, отвлекитесь от мыслей. Представьте, что из вашего сердца исходит золотой поток Божественной любви (цвет может представляться разный – светло-фиолетовый, розовый). Этот поток проникает в каждую вашу клетку, выходит из вас и распространяется по всей Вселенной. Обратитесь ко Всевышнему с просьбой помочь вам найти место, которое вам предназначено во Вселенной, где вы будете пребывать в гармонии и самым лучшим образом впишетесь в систему мира. С этой просьбой можно и нужно обращаться ко Всевышнему в молитвах.

2. Проанализируйте: знаете ли вы человека, который на протяжении долгого времени был счастлив, но при этом занимался делом, к которому испытывает отвращение?

3. Если у вас нет времени заниматься любимым делом, проанализируйте, почему, и потом без сожаления удалите препятствия.

4. Качество жизни сводится к качеству нашего вклада в жизнь других живых существ. Попробуйте вспомнить имена 5 нобелевских лауреатов, 5 олимпийских чемпионов. Подавляющее большинство не смогут вспомнить. Но зато каждый может ответить на вопрос: кто внес вклад в его жизнь, кто помог в трудную минуту. Такова природа этого мира – знаменитостей забывают, но те, кто от души помог вам, тот, кто служит миру бескорыстно, остаются в сердцах.

5. Для того чтобы реализовать себя в жизни, нужно не гоняться за успехом, а найти смысл Бытия. Лучший вопрос, который мы можем задать себе: «Чем и где я могу быть полезен миру?»

6. Спросите себя: «В какой области я специалист? Сколько времени я трачу на улучшение моих профессиональных навыков?» Если меньше 40 минут в день, то это повод серьезно задуматься. Мастером можно стать, только постоянно совершенствуясь – читая, посещая семинары и курсы. Тот, кто не становится хорошим специалистом, едва ли может состояться в социальном плане, даже если занят в соответствии со своим предназначением.

7. Полностью нужно избавиться от мыслей и слов: «Я помог тем-то такому-то человеку и таким образом сделал добро людям», благодарите Всевышнего, что Он дал вам возможность помочь этим людям.

8. Минимум час в день уделяйте своей мечте. Например, если вы хотите написать книгу – пишите!

9. Задумайтесь: больше всего люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно статистике обращений в службу скорой помощи, большинство сердечных приступов случаются в понедельник в 9 утра. В то время, когда люди должны идти на работу... Этих больных объединяет то, что они не любят свою деятельность, у них сердце сжимается, когда они идут на работу. Врачей это очень удивило, все ожидали, что главными причинами будут неправильное питание и малоподвижный образ жизни...

Еще одна причина болезней сердца – неудовлетворение отношениями с близкими. Но это другая тема.

Согласно опросу, проведенному среди студентов-медиков в одном из университетов США, обнаружилось, что никто не выбрал эту деятельность, чтобы помогать людям. В основном были ответы: «Это семейная традиция», «Это престижно», «Это хорошо оплачиваемая профессия»...

Из книги Рами Блекта «Самоучитель совершенной личности. 10 шагов на Пути к счастью, здоровью и успеху»