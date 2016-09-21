10 табу при общении с жертвой болезни Альцгеймера

Жертвам болезни Альцгеймера нужна поддержка родных, даже если они их уже не узнают

Американские эксперты назвали 10 вещей, которых следует избегать при общении с жертвами болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера, или старческое слабоумие, постепенно отнимает человека у родных и близких, лишая его памяти и понимания того, что происходит вокруг. При этом заболевании очень важно поддерживать психику пациента в покое, не нанося ему значительных потрясений, способных ускорить развитие деменции. И вот 10 вещей, которые, по мнению экспертов с сайта Рro.psychcentral.com, ни в коем случае нельзя делать рядом с жертвой болезни Альцгеймера.

1. Не говорите, что они ленивы. Пациенты с деменцией не ленивы, это просто следствие заболевания. По мере прогрессирования недуга мозг теряет свою способность перерабатывать и восстанавливать информацию, а также строить логические умозаключения. В прошлом человеку требовались на это секунды, а теперь минуты или часы в зависимости от темы разговора, времени суток, эмоционального состояния и важности темы.

2. Не придирайтесь к их памяти. Мозг человека организует информацию самыми разными способами, и у каждого человека эти способы являются практически уникальными. Болезнь Альцгеймера также атакует мозг разными путями, затрагивая различные его области. Из-за этого у одного пациента могут исчезнуть воспоминания об одних событиях, а у другого — о других. При этом сам больной за это не отвечает.

3. Не принимайте сказанное больным на свой счет. Болезнь изменяет человека, и от когда-то очень близкого вам существа можно услышать довольно нелестные комментарии и слова, которые могут обидеть. Не забывайте, что перед вами больной, а не здоровый человек.

4. Не верьте в чудо. У многих пациентов с болезнью Альцгеймера имеется способность собраться на какой-то короткий период времени во время специальных событий и практически полностью восстановить память. Это производит впечатление того, что человек поправился и недуг отступил. Увы, данный прогресс длится очень недолго, так что не стоит недооценивать деменцию.

5. Не переубеждайте. По мере прогрессирования болезни жертвы этого недуга могут увидеть что-то по телевизору и решить, что это происходит с ними. Эти иллюзии обычно безобидны, если они не принимают параноидального направления. Не стоит изо всех сил пытаться убедить пациента в том, что он в чем-то заблуждается, если это не угрожает его самочувствию.

6. Не надейтесь на их память. Некоторым пациентам с болезнью Альцгеймера сложно вспомнить даже самые важные дни их жизни вроде свадьбы или рождения детей. И не стоит злиться, если показанные фотографии не воскрешают эти события в их памяти.

7. Не бросайте их. Данный поступок многим кажется логичным, ведь пациент уже не может вспомнить, что вы являетесь его родственником, он не воспринимает вас как близкого человека. Однако чем больше времени вы проводите рядом с жертвами болезни Альцгеймера, уделяя им внимание и любовь, тем лучше они себя чувствует эмоционально.

8. Не срывайте на них злость. Некоторым пациентам со старческим слабоумием сложно отличить восход от заката. По мере прогрессирования болезни любые изменения внешней среды, включая сумерки, становятся для них поводом для неуверенности в себе и страха. Иногда страх проявляется злостью, но ни в коем случае не надо проявлять злость в ответ, ведь вы имеете дело с больными людьми.

9. Не надейтесь на выздоровление. Надежда — то чувство, которое облегчает нам жизнь, но болезнь Альцгеймера является неизлечимой, в какое бы чудо вы ни верили. Вполне возможно, что скоро ученые отыщут способы борьбы с этим недугом (Sobesednik.ru уже сообщал об успехах в этом направлении), но пока необходимых препаратов нет. Однако существуют лекарства, которые способны уменьшить проявления симптомов болезни.

10. Не сравнивайте. Каждый пациент с болезнью Альцгеймера уникален, и не стоит сравнивать симптомы одного с состоянием здоровья другого. В каждом конкретном случае этот недуг прогрессирует по-разному.