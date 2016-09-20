Офтальмолог: Черника зрение не спасет

Необходимо посещать офтальмолога не менее одного раза в год

Офтальмолог рассказал Sobesednik.ru о том как сохранить хорошее зрение в пожилом возрасте.

О том, как сохранить зрение в пожилом возрасте, помогает ли дыхательная гимнастика лучше видеть, опасны ли современные компьютеры – об этом и многом другом мы поговорили с врачом-офтальмологом, кандидатом медицинских наук Алёной Родионовой.

– Как в пожилом возрасте сохранить зрение? Разрекламированная «Черника форте» спасет?

– Главная профилактика глазных заболеваний – своевременная диагностика. Необходимо посещать офтальмолога не менее одного раза в год. При отягощенной наследственности (глаукома, макулярная дегенерация) чаще, кратность осмотров обозначает врач. От употребления различных БАДов хуже не будет, но и на излечение рассчитывать не стоит. В основе большинства заболеваний лежит генетический фактор, на который ни черника, ни другие полезные продукты никак не повлияют.

– Есть ли какая-то специальная диета для поддержания зрения?

– Правильное питание, употребление достаточного количества витаминов и минералов, отсутствие вредных привычек обеспечивают общее хорошее состояние здоровья, и, даже если есть предрасположенность к тем или иным болезням, организм более устойчив к их прогрессированию. Однако это не панацея.

– Помогает ли дыхательная гимнастика сохранить зрение?

– Нет, совсем не помогает.

– После истории с тем, что народный артист Иван Краско почти ослеп от возрастной макулярной дегенерации и врачи развели руками, многие забили тревогу. Что это за болезнь и есть ли современные методики лечения?

– Возрастная макулодистрофия (ВМД) является основной причиной слепоты у людей старше 50 лет. По данным ВОЗ, в настоящее время более 45 миллионов человек в мире страдают этим заболеванием. ВМД – патологический процесс в центральной области сетчатки, приводящий к выраженному снижению зрительных функций. Макулярная область сетчатки отвечает за центральную остроту зрения, и при ее поражении рассматриваемые предметы сначала становятся искаженными, а прямые линии кажутся изогнутыми, затем в центральной области зрения появляется непрозрачное пятно. Вследствие этого у пациентов возникают выраженные проблемы с распознаванием лиц, чтением, вождением автомобиля, становится трудно ориентироваться в пространстве, повышается риск травматизации (падения, ушибы, переломы). В целом ухудшается качество нормальной жизнедеятельности любого человека, что приводит к социальной изоляции и клинической депрессии. Выделяют две формы макулодистрофии – сухую и влажную. Сухая – самая распространенная, протекает относительно спокойно. Полная потеря зрения встречается довольно редко. Тем не менее, если заболевание игнорировать, сухая ВМД может прогрессировать во влажную форму. Это вызывает уже существенные проблемы со зрением.

Алёна Родионова Фото: архив редакции

Влажная форма более серьезная и агрессивная, развивается достаточно быстро и приводит к выраженной потере центрального зрения и слепоте. Поэтому для пациентов, находящихся в группе риска развития влажной ВМД, очень важно регулярно проверять зрение у офтальмолога. Если вовремя не назначить лечение, может начаться необратимая потеря зрения.

В настоящее время применяется ряд эффективных способов лечения влажной формы макулодистрофии. Как правило, терапевтические методы направлены на прекращение образования новых неполноценных кровеносных сосудов в глазах и называются антиангиогенными, или антиVEGF видами терапии, которые особенно эффективны, если их применять до стадии рубцевания – именно таким образом возможно сохранить зрение. Все антиVEGF препараты вводятся непосредственно в стекловидное тело глаза только офтальмологом в условиях операционной. Частота инъекций определяется врачом в зависимости от тяжести состояния пациента. Кроме антиVEGF, для лечения влажной формы ВМД применяется лазерная коагуляция сетчатки.

– Как вы относитесь к народным средствам для восстановления зрения – отвару крапивы, алоэ и другим?

– Чаще всего приходится сталкиваться с последствиями лечения серьезных заболеваний глаз народными методами. Чем только не пытаются лечиться пациенты! Самое экзотическое, с чем мне лично приходилось сталкиваться, это лечение катаракты настоем дождевых червей. В лучшем случае не произойдет ничего, в худшем – можно потерять драгоценное время и попасть к специалисту уже с тяжелой формой болезни. Очень опасно лечение разными средствами, предложенными в интернете.

– Дайте несколько советов молодым людям о том, какие меры принимать, чтобы в старости не ослепнуть.

– Для сохранения хорошего зрения и профилактики возникновения заболеваний глаз необходимо ежегодно проходить полное обследование у офтальмолога, даже если ничего не беспокоит. Многие болезни протекают бессимптомно и проявляют себя только в запущенной стадии, когда лечение уже не так эффективно, нежели на более ранних этапах. Помимо этого, стоит быть в курсе состояния здоровья глаз родственников, ведь многие заболевания имеют наследственный характер.

– Насколько опасны современные компьютеры для зрения?

– При рациональной организации труда и отдыха работа за компьютером зрению не повредит. Но если не делать перерывы, можно получить весьма распространенное заболевание – синдром сухого глаза. Дело в том, что при работе на близком расстоянии мы реже моргаем, поэтому роговица глаза может подсыхать, что вызывает ощутимый дискомфорт. Часто офисные работники без контроля специалистов используют «безобидные» увлажняющие капли. Безусловно, они приносят значительное облегчение, но их опасность в том, что при интенсивном увлажнении извне собственная слезопродукция нарушается и может потребоваться серьезное лечение.

Как снимать напряжение тем, кто часто сидит за компьютером

Во время напряженной и длительной работы за компьютером возникает огромная нагрузка на глазные мышцы, которые обеспечивают процесс аккомодации, то есть «настройку» зрения на различные расстояния. Из-за этого зачастую появляется ощущение снижения зрения, чувство болезненности в области глазных яблок, слезотечение, покраснение, иногда зуд. Чаще всего это усталость, справиться с которой можно, сделав перерыв в работе, а также выполнив нехитрое упражнение – точка на стекле. Это очень просто: надо нарисовать точку на оконном стекле и попеременно смотреть на нее, а затем вдаль. Делать это упражнение раз в два часа по 10 минут. Это позволит снять напряжение с глазных мышц и нивелировать дискомфорт. Однако важно знать, что повышенная утомляемость глаз во время работы может свидетельствовать о глазных заболеваниях. Чтобы выяснить, так ли это, нужно обратиться к офтальмологу.