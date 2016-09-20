Надо ли колоть пальцы при инсульте?

В интернете недавно была популярна якобы китайская методика скорой помощи при инсульте: она заключается в том, чтобы устроить пострадавшему мини-кровопускание.

«Совет китайского профессора» заключается в следующем: при первых признаках инсульта стерильной иглой от шприца нужно проколоть пострадавшему подушечки пальцев (каждого из десяти) так, чтобы выступили капельки крови. Если крови нет – надавить. Ожидается, что через несколько минут «жертва должна очнуться», и тогда нужно проколоть еще и мочки ушей – каждую по два раза.

Метод распространяется по блогам, соцсетям и форумам, как «письмо счастья». Судя по комментариям, многие взяли его на вооружение – видимо, из уважения к китайской медицине. Мы попросили доктора медицинских наук Дмитрия Напалкова, профессора кафедры факультетской терапии №1 лечебного факультета Первого МГМУ имени Сеченова, объяснить, как это работает – если, конечно, вообще работает.

– Такая помощь, конечно, впечатляет своей доступностью, но таит в себе большую опасность, – предупреждает кардиолог. – Прокол мочки уха, в которой находится огромное количество рефлексогенных зон, можно доверить только настоящему специалисту китайской медицины, иначе можно навредить. Кровопускание веками применялось для купирования гипертонических кризов – так больного избавляли от перегрузки стенок сосудов, уменьшая системное артериальное давление.

Но инсульт не обязательно связан со скачком давления. Он может возникнуть на фоне тяжелого атеросклероза сосудов мозга или закупорки сосуда оторвавшимся фрагментом тромба. В таком случае кровопускание будет абсолютно неэффективным.

Но хуже всего то, что, пока вы возитесь с иглой и давите пальцы, уходит драгоценное время, которое пострадавшему может стоить жизни. Потому что правило №1 при инсульте: немедленно вызывать скорую помощь.

– Да, время для немедленной госпитализации больного в ста-

ционар будет упущено, – подтверждает профессор Напалков. – Не хочу подвергать сомнению многовековые традиции китайской медицины, но подобное оружие в руках неопытного человека скорее всего выстрелит в больного.