Изучение голодного мозга поможет лечить расстройства питания

Исследователям из США удалось изучить работу мозга в состоянии голода, что может помочь в лечении пищевых расстройств.

В ходе экспериментов с участием лабораторных крыс американские ученые наблюдали за работой мозга грызунов. Оказалось, что когда животные были голодны, то при виде еды в их мозге активировались клетки тканей постренальной ассоциативной коры и боковой части миндалевидного тела.

Доказано, что мозг поэтапно обрабатывает визуальные образы еды, причем скорость обработки зависит от степени голода. Ученые считают, что если аналогичные процессы будут зафиксированы в человеческом мозге, то это поможет в лечении пациентов, страдающих от пищевых расстройств.