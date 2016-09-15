Топ-6 возможных причин резких перепадов настроения

Не только стресс и депрессия приводят к экстремальным перепадам настроения, у которых существуют и другие причины.

Человек может быть абсолютно счастливым в одну минуту и экстремально несчастным в другую — именно так на нас воздействуют перепады настроения, которые очень опасны для психики. Обычно когда мы счастливы, то стремимся игнорировать некоторые негативные обстоятельства, а в состоянии грусти не можем найти ничего позитивного вокруг себя. Это нормальная реакция, но резкие перепады настроения снижают качество жизни. Специально для сайта TheHealthSite.com эксперты назвали 6 возможных причин экстремальных перепадов настроения.

1. Гормональные изменения. Многие из нас помнят, как в подростковом возрасте агрессия сменялась депрессией и большую часть времени мы ощущали злость и раздражительность, например из-за запретов родителей. Эти перепады настроения объясняются резким скачком уровня гормонов. Что-то подобное наблюдается и у женщин, проходящих через ПМС, который вызывает изменения уровня эстрогена и прогестерона. Спровоцированные гормонами перепады настроения часто наблюдаются во время первого и третьего триместров беременности и при менопаузе. Во всех перечисленных случаях изменения настроения являются абсолютно нормальными. Однако если они снижают качество жизни слишком ощутимо, обратитесь к врачу, который может выписать лекарства или посоветовать встречу с психологом.

2. Злоупотребления лекарствами и побочные эффекты препаратов. Резкие скачки настроения или вспышки агрессии часто являются следствием злоупотребления лекарственными препаратами. Если человек прибегает к помощи лекарств для того, чтобы избежать каких-то проблем в жизни, то он лишь усиливает их и создает новые трудности. Все психоактивные лекарства воздействуют на работу мозга, вызывая приток дофамина, который укрепляет ощущение удовольствия. Постепенно мозг привыкает к этому допингу, и он производит меньше дофамина самостоятельно. Таким образом, без этих лекарств пациенты могут не чувствовать себя нормально. Со временем эти изменения уровня дофамина негативно повлияют на процессы обучения и памяти, а также поведенческий контроль и процесс принятия решений. Отметим, что перепады настроения относятся к побочным эффектам некоторых лекарств даже вроде препаратов против артериального давления или антидепрессантов.

3. Депрессия и биполярное расстройство. Для жертв депрессии и биполярного расстройства перепады настроения весьма характерны. Депрессия характеризуется устойчивым ощущением тоски, безнадежности и отверженности, она вызывается химическим дисбалансом мозга и жизненными обстоятельствами. Депрессию или биполярное расстройство вряд ли можно предотвратить, и если члены вашей семьи сталкивались с этими проблемами, то высока вероятность, что они не минуют и вас. Но важно не запускать их, а вовремя начинать лечение.

5. Стресс. В состоянии сильного стресса организм получает большое количество особых гормонов, которые добираются до сердца, легких, желудка и других органов. Все чувства обостряются, дыхание учащается, сердцебиение становится более интенсивным, мы испытываем прилив энергии — все это необходимо для того, чтобы сражаться с противником или спасаться от него бегством. Дисбаланс нейротрансмиттеров в мозге может вызывать тяжелые перепады настроения.

5. Диеты. Употребление сладкой пищи вызывает повышение уровня серотонина, а этот гормон положительно влияет на настроение. Ограничение приема привычных продуктов снижает показатель серотонина, что способствует резкому снижению настроения. Существует очень прочная связь между питанием и настроением, вот почему так важно придерживаться сбалансированной диеты, а не набрасываться время от времени с набегом на холодильник.

6. Болезни. Последний в этом списке пункт, совсем не являющийся последним по значению. Расстройства здоровья вроде опухолей мозга, инсультов, деменции, менингита, болезней легких и сердечно-сосудистой системы также могут вызывать скачки настроения. Диагностикой и лечением этих проблем занимаются исключительно врачи, и очень часто изменения в психике человека являются одними из первых предупреждающих симптомов, которые нельзя игнорировать.