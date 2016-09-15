Созданный учеными из России лазер успешно лечит тромбы

Российские ученые вместе со своими коллегами из США разработали лазер, обнаруживающий тромбы в сосудах.

Авторитетное научное издание PLOS ONE опубликовало результаты совместного исследования российских и американских ученых, разработавших новый лазер, способный обнаруживать тромбы в сосудах. Этот лазер можно использовать во время рутинных медицинских процедур и в послеоперационный период.

Сейчас в планах той же группы ученых разработка более мощного устройства, которое будет не только находить, но и предотвращать образование тромбов в сосудах на самых ранних стадиях. А это спасет тысячи людей от тромбоэмболии и других смертельно опасных осложнений.