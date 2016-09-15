Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:12, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Солнечная светотерапия может стать средством лечения рака

Ученые из Калифорнийского университета доказали, что злокачественные клетки можно уничтожать солнечным светом.

Исследователи воздействовали на клетки рака кожи человека вначале искусственным освещением, а затем и настоящим солнечным светом. Если при электрическом освещении опухоль продолжала развиваться, то солнечный свет привел к уменьшению ее размера.

В дальнейшем эта опухоль локализовалась, то есть перестала представлять непосредственную угрозу для здоровья и жизни. Исследователи полагают, что их эксперимент может быть использован при разработке светотерапии как одного из методов лечения рака.

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Владимиров Алексей

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