Солнечная светотерапия может стать средством лечения рака

Ученые из Калифорнийского университета доказали, что злокачественные клетки можно уничтожать солнечным светом.

Исследователи воздействовали на клетки рака кожи человека вначале искусственным освещением, а затем и настоящим солнечным светом. Если при электрическом освещении опухоль продолжала развиваться, то солнечный свет привел к уменьшению ее размера.

В дальнейшем эта опухоль локализовалась, то есть перестала представлять непосредственную угрозу для здоровья и жизни. Исследователи полагают, что их эксперимент может быть использован при разработке светотерапии как одного из методов лечения рака.