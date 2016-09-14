Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:15, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Домашняя пыль заражена опасными для жизни токсинами

Американские ученые проанализировали образцы домашней пыли и обнаружили в них опасные для здоровья токсины.

90% пыли, взятой для анализа, содержали не менее 10 различных токсических веществ, способных вызывать рак, бесплодие, астму и импотенцию. Всего же в домашней пыли было обнаружено порядка 45 подобных токсинов.

Чаще всего в воздух они поступали от фталатов, содержащихся в повседневных продуктах, а также фенолов и огнеупорных компонентов. Единственным надежным методом уменьшения их количества является регулярная борьба с пылью.

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