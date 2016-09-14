6 самых полезных привычек для пищеварения

Sobesednik.ru узнал, что далеко не все человеческие привычки вредны, есть и очень даже полезные для здоровья.

Человек так устроен, что быстро привыкает как к плохому, так и к хорошему. Любой из нас в силах завести не только пару-тройку вредных привычек, но и несколько таких, что будут полезны для организма в целом и для пищеварения в частности. Например, вот таких...

Еда по часам

Любой из нас с детства слышал про режим и видел разнообразные расписания, сверяясь с которыми полагается не только просыпаться и засыпать, но и есть. Между прочим, научиться жить по режиму – очень полезная штука не только для детей, но и для взрослых. Например, если организм будет получать пищу по часам, пищеварительный тракт научится готовиться к завтраку, обеду, ужину и промежуточным приемам пищи – к нужному времени появится чувство голода (а в ненужное вам не придется «морить червячка»), начнутся выделение пищеварительных ферментов и прочие необходимые процессы.

Стакан воды + ложка меда

В народе считается, что для хорошего самочувствия с утра нужно выпить стакан воды или съесть ложечку меда. На самом деле то и другое можно совместить (если к меду нет противопоказаний) и получится действительно полезная привычка. Хороша она тем, что такой коктейль, во-первых, подготовит к работе кишечник, а во-вторых, обеспечит запасом энергии, которого хватит для других полезных дел – например пробежки или утреннего похода

Кто долго жует, тот долго живет

Эта старая поговорка – об одной из самых полезных для организма привычек: тщательном пережевывании пищи. Мы почему-то забываем, что процесс пищеварения начинается не в желудке, а во рту, когда мы измельчаем пищу зубами. И чем лучше мы это делаем – медленнее и тщательнее, – тем легче потом желудку продолжать работу. Более того, под действием слюны уже в ротовой полости начинают расщепляться углеводы, что тоже важно для нормального их усвоения. А если глотать кусками, желудок перестанет справляться, пища останется плохо обработанной, что потянет за собой массу проблем со стороны всех органов ЖКТ. Потому и говорят: кто долго жует, тот долго живет.

Если сделать поедание яблок ежедневной привычкой, можно избежать множества проблем с пищеварением Фото: Global Look Press

Два яблока в день

Яблоки – это прежде всего клетчатка. Это вещество жизненно необходимо нашему кишечнику, но его хронически не хватает, хотя источники клетчатки просты, доступны и дешевы. Например, это яблоки. На их счет есть масса поговорок, суть которых сводится к одному: если сделать поедание яблок ежедневной привычкой, можно избежать множества проблем с пищеварением. Тут, правда, надо сделать оговорку: если нет противопоказаний – не всем сырые яблоки можно. Зато почти всем можно печеные: они зачастую еще вкуснее, а клетчатка никуда не денется.

Меньше тара – тоньше талия

Огромные тарелки – это для ресторанов: на таких легче оформить блюдо красиво. Дома эффектными подачами никто не увлекается, потому большая тарелка скорее всего станет поводом и еды положить побольше. Возьмите в привычку пользоваться маленькой – например десертной: это легкий способ избежать переедания. Кстати, ложки это тоже касается: чем она меньше, тем медленнее вы будете есть – и тем меньше съедите в итоге.

Пустота в желудке вряд ли позволит заснуть спокойно до утра Фото: Global Look Press

Ужин – за 3 часа до сна

Переработка пищи – совсем не то, чем органам пищеварения стоит заниматься ночью. Но и пустота в желудке вряд ли позволит заснуть спокойно до утра. Установку «не есть после шести» врачи давно раскритиковали: есть нужно, если только вы не ложитесь спать в 9 вечера. Ужин за 3 часа до сна и легкий перекус перед отбоем – вот две хорошие привычки, которые позволят и не голодать, и не перегружать ЖКТ.

5 поговорок к обеду: о чем речь?

«Кашу маслом не испортишь». Вкус каши от масла станет только лучше, но и ее пищевая ценность тоже: добавление жиров помогает полезным веществам, которые содержат крупы, качественнее усваиваться. И переваривается такая каша тоже легче.

«Не ел – не мог, поел – ни рук, ни ног». Когда человек сыт, в первое время он «глух» к любой активности – как умственной, так и физической. Его организм занят перевариванием пищи, поступившие углеводы привели к расслаблению и сонливости – в такой ситуации хочется поспать (помните – «после сытного обеда полагается поспать»?), потому что ни руки, ни ноги, ни голова к подвигам не готовы.

«Недосол на столе, пересол на спине». Никакая соль на спине, конечно, не откладывается – остеохондроз, который в народе называют отложением солей, в реальности болезнь совершенно другой природы. Однако избыток соли, если организм не справляется с ее выведением, может участвовать в формировании самых разных болезней опорно-двигательного аппарата – например спондилоартроза. Так что пересаливать пищу не стоит, особенно если со спиной уже не все благополучно.

«Голод живота не пучит, а легко ходить учит». Последствия переедания всем прекрасно известны: не справляясь с объемом еды, организм отвечает на избыток тошнотой, изжогой, вздутием, болями – в общем, пучит его изрядно. А вот если приучить себя вставать из-за стола с ощущением легкого голода, как советуют диетологи, наградой будет ощущение легкости.

«Чем больше ешь, тем больше хочется». Наш желудок умеет растягиваться – об этом полезно помнить любителям есть от пуза. Не стоит думать, что организм «сам знает, сколько еды ему нужно». Если регулярно наедаться до упора, скоро начнут расти и порции, и вес. Так что выражение «чем больше ешь, тем больше хочется» вполне справедливо.