Все зараженные вирусом Зика обезьяны родили больных детей

Ученые провели эксперимент по заражению вирусом Зика беременных обезьян, который доказал его воздействие на детей.

Давно установлено, что вирус Зика представляет огромную опасность для беременных, так как он увеличивает риск развития микроцефалии у будущих детей. Однако до последнего времени связь вируса Зика с микроцефалией подтверждалась только с помощью наблюдений.

И вот теперь американские ученые намеренно заразили вирусом Зика беременных макак, у которых посредством кесарева сечения извлекли детенышей на 50-й день после инфицирования. У всех этих обезьян дети имели признаки микроцефалии, что доказало существование очень высокого риска и у людей.