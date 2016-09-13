Эксперты из Канады назвали 11 малоизвестных фактов, связанных с раком груди.

Многим людям кажется, что они знают о раке груди почти все, но это не так. Болезнь, с которой ежегодно сталкиваются миллионы людей в разных странах мира, все еще способна удивлять и даже поражать. Эксперты сайта Huffingtonpost.ca назвали 11 малоизвестных фактов, касающихся рака груди.

Шишка на груди не всегда означает рак. Большинство уплотнений в грудной ткани вовсе не являются следствием рака груди, они могут быть кистой, фиброзом или доброкачественными опухолями. Некоторые женщины подвержены образованию безвредных шишек в груди, являющихся следствием стресса. Если вы обнаружили подобное уплотнение, то не предполагайте сразу плохое, а поскорее отправляйтесь к врачу.

Рак груди не всегда проявляет себя уплотнениями. Не стоит считать, что рак груди непременно должен проявить себя каким-либо уплотнением, существуют и другие его симптомы. Среди них утолщение кожи в области груди или подмышек, отеки, покраснения, потемнения груди, изменения ее формы, зуд, сильное отшелушивание, изменение формы сосков и их цвета.

У мужчин тоже бывает рак груди. Естественно, что на долю женщин приходится до 95% случаев рака груди, однако это заболевание может ударить и по мужчине. К примеру, в Канаде каждый год с этим недугом сталкивается 200 представителей сильного пола, которые тоже могут наследовать мутацию так называемых «генов Анджелины Джоли» — BRCA1 и BRCA2.

Вероятность рака груди не всегда определяется семейной историей. Если в вашей семье кто-то сталкивался с этим недугом, то ваши шансы стать жертвой рака груди выше среднего, но они вовсе не являются стопроцентными. Большинство женщин с этой болезнью в действительности, как считает наука, не имеют никаких наследственных факторов риска.

Мутации генов BRCA1 и BRCA2 не гарантируют рака груди. К слову, если вы и имеете так называемые «гены Анджелины Джоли», то вероятность заболеть раком груди или яичников у вас значительно выше среднего, однако она составляет от 55% до 65% с мутацией BRCA1 и 45% с мутацией гена BRCA2 при общей вероятности у населения в целом в 12%. Как мы видим, угроза все равно не является неотвратимой даже в этом случае.

Далеко не всем женщинам грозит вероятность заболеть раком груди в 12%. Этот показатель является среднестатистическим, но не универсальным. Болезнь определяется различными факторами риска, включая возраст, вес и этническое происхождение. К примеру, после 50–60 лет вероятность болезни значительно увеличивается. Также резко повышается ее риск у женщин с лишним весом и ожирением.

Риск рака груди можно уменьшить. Нельзя полностью предотвратить болезнь, но можно сделать многое для ее профилактики. К примеру, этому поспособствуют борьба с лишним весом, регулярные физические нагрузки, сокращение потребления алкоголя и отказ от гормонозаместительной терапии во время менопаузы.

Маммограммы не являются стопроцентно надежными. Маммография считается одним из самых эффективных средств диагностики ранней стадии рака груди, но не стопроцентным. Наиболее эффективна она у женщин старше 50, где позволяет диагностировать 83% опухолей. Для более молодых женщин чувствительность составляет 78%. Хотя это, конечно, не должно быть поводом вовсе отказываться от исследований и проверок.

Лечение бесплодия не увеличивает риск рака груди. Эксперты предупреждают, что не существует никаких доказательств связи болезни с использованием лекарств для лечения бесплодия, какие бы выводы ни делали журналисты. Гормональная терапия повышает риск рака груди у женщин после менопаузы, но проходящие через лечение бесплодия представительницы прекрасного пола не входят в эту возрастную группу, а также принимают гормоны значительно менее продолжительный период времени.

Большинство женщин побеждают рак груди. Диагноз «рак» звучит пугающе, но в большинстве случаев женщины переживают эту болезнь и поправляются. Пятилетняя выживаемость в развитых странах составляет 88%, и она растёт: еще в 1986 году она составляла 79%.