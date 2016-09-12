Лишний бутерброд до маразма доведет? Правда ли, что фастфуд вреден для мозга

Для любителей фастфуда новости от американских ученых: быстрое питание увеличивает риск болезни Альцгеймера.

Фастфуд потому так и называется, что экономит время. Самыми «экономными» считаются жители западных стран, потому фастфуд еще называют западным типом питания. К нему относятся отнюдь не только бутерброды и картошка фри; по словам диетолога-эндокринолога Натальи Фадеевой, фастфуд – это любая еда, которую не нужно готовить:

– Западный тип питания – это и большое количество продуктов с избыточным содержанием жиров и простых сахаров: кексы, маффины, сладкие десерты, творожки, йогурты, сладкие газировки, коктейли, соки, а также чипсы, жареные сухарики, печенье, снеки, мюсли или хлопья вместо обычной каши.

Все это, как известно, приводит к набору веса, но, оказывается, не только. Американский ученый Уильям Грант исследовал полувековую статистику болезни Альцгеймера в 11 странах с разным типом питания – в Японии, Бразилии, Индии, Монголии, США, Нигерии и других. И проследил закономерность: по мере того как в этих странах становился популярным западный тип питания, росла заболеваемость Альцгеймером. В Японии, например, она выросла с 1 процента в 1985 году до 7 в 2008-м.

Болезнь Альцгеймера возникает у пожилых людей и проявляется нарушением работы мозга, поэтому ее еще называют старческим слабоумием.

– В чистом виде она встречается крайне редко – как правило, это результат одновременного протекания в организме разных процессов, – объясняет Наталья Фадеева. – Это и отложение белка амилоида в нейронах головного мозга, и сосудистые нарушения на фоне гипертонии и атеросклероза. А гипертоническая болезнь и атеросклероз связаны в том числе с питанием фастфудом.

Болезнь Альцгеймера известна уже более сотни лет, однако вопросов пока больше, чем ответов. По словам кандидата медицинских наук диетолога Андрея Бобровского, связь между образом жизни и Альцгеймером ученые исследуют активно, но результаты противоречивы.

– Установлено, что у людей, соблюдающих принципы правильного питания и ведущих активную мыслительную деятельность, эта болезнь возникает реже, – говорит Бобровский. – Правильное питание – это рацион знаменитой средиземноморской диеты: фрукты, овощи, крупы, оливковое масло, рыба и красное вино. Именно эти ингредиенты способны по отдельности либо вместе снижать риск и смягчать течение болезни Альцгеймера.

Противоположность средиземноморскому питанию – как раз фастфуд: это все то, что уже было обработано и не нуждается в приготовлении, что можно съесть быстро и на бегу. В том числе ваш любимый бутерброд.