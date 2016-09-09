Здоровье
13:49, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Яркие впечатления помогут укрепить воспоминания в мозге

Яркие впечатления позволяют закрепить информацию в памяти, даже если эта информация не относится к самим впечатлениям.

Человек значительно лучше будет обучаться какому-то новому языку или другой сложной информации, если этот процесс станет сопровождаться яркими впечатлениями. Пусть даже эти впечатления и не имеют отношения к самой информации, которую необходимо усвоить, как установили ученые из университетов Эдинбурга и Техаса.

Опыты с участием лабораторных мышей показали, что во время ярких впечатлений в мозге происходит выделение нейромедиатора дофамина, отвечающего за передачу сигналов в центр удовольствия. Выброс этого химического вещества способствует более прочному закреплению информации.

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Владимиров Алексей

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