Треть человечества должна регулярно принимать статины

Британские ученые считают, что человечество напрасно отказывается от приема статинов, способных спасти миллионы жизней.

В последние годы стали появляться данные о том, что у статинов имеются серьезные побочные эффекты, а потому их прием необходим только в самых крайних случаях, в частности людям, которые уже столкнулись с инфарктом. Однако ученые из Оксфордского университета полагают, что польза от приема статинов в деле профилактики сердечно-сосудистых болезней значительно превышает возможные побочные эффекты.

Проанализировав данные о воздействии этих лекарств за последние 30 лет, ученые пришли к выводу, что каждый третий взрослый человек получит прямую выгоду для своего здоровья от приема статинов. Что касается побочных эффектов, то они, по мнению исследователей, сильно преувеличены.