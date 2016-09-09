Здоровье
Источник: Британские СМИ
14:41, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Треть человечества должна регулярно принимать статины

Британские ученые считают, что человечество напрасно отказывается от приема статинов, способных спасти миллионы жизней.

В последние годы стали появляться данные о том, что у статинов имеются серьезные побочные эффекты, а потому их прием необходим только в самых крайних случаях, в частности людям, которые уже столкнулись с инфарктом. Однако ученые из Оксфордского университета полагают, что польза от приема статинов в деле профилактики сердечно-сосудистых болезней значительно превышает возможные побочные эффекты.

Проанализировав данные о воздействии этих лекарств за последние 30 лет, ученые пришли к выводу, что каждый третий взрослый человек получит прямую выгоду для своего здоровья от приема статинов. Что касается побочных эффектов, то они, по мнению исследователей, сильно преувеличены.

читайте также:Статины снижают риск послеоперационных смертей и осложнений
Прием статинов перед операциями снижает риск смерти
Прием статинов непосредственно перед хирургической операцией значительно снижает риск опасных для здоровья осложнений.  »

читайте также:Лекарства из группы статинов делают мужчин спокойными, а женщин агрессивными
Статины успокаивают мужчин, но делают агрессивными женщин
Лекарства из группы статинов делают женщин более агрессивными, а мужчин более спокойными, как выяснили исследователи. »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

"Идеальная женщина матушка Анна": что известно о новом детском омбудсмене
15:38, 09 Сентября 2016
Sobesednik.ru побеседовал с коллегами новой уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой и изучил ее высказывания
»
Антон Зарицкий: Избиение пожарных
15:03, 09 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru — о кубанском ноу-хау: нападении на людей, которые приехали спасать твой дом и твою жизнь
»
Подруга увезла Козловского во Владивосток
15:02, 09 Сентября 2016
Возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева решила познакомить его со своей родней во Владивостоке, узнал Sobesednik.ru
»