Здоровье
Источник: Британские СМИ
17:14, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Научно доказано, что погода действительно влияет на здоровье

Специальное приложение для смартфона помогло британским ученым доказать существование зависимости здоровья от погоды.

Около 10 тысяч добровольцев постоянно пользовались специальным мобильным приложением, которое фиксировало их самочувствие, а также определяло погоду. Оказалось, что в солнечные дни добровольцы чувствовали себя значительно лучше, чем в дождливые и снежные, когда у них обострялись какие-либо хронические недуги или появлялись боли.

Отметим, что до последнего времени многие люди считали зависимость здоровья от погоды следствием богатого воображения, но теперь научное исследование подтвердило существование данной связи.

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