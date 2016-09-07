"Детектор дыма" найдет опухоль за годы до первых симптомов

Британские ученые разработали анализ крови, повторяющий эффект детектора дыма в деле поиска рака.

Ученые из Университета Соунси установили, что мутации в белках красных кровяных клеток являются тем самым показателем, по которому можно определить возникновение злокачественных новообразований в организме. При небольшом проценте мутаций человек практически здоров, но если этот показатель вырастает в 10 раз, то речь может идти об опухоли, которая вызовет первые видимые симптомы еще через несколько лет.

Созданный на основе этого открытия тест уже успешно испытан при диагностике рака пищевода. Ученые называют данный анализ крови аналогом детектора дыма, который позволяет обнаружить пожар задолго до того, как он начнет распространяться по всему помещению.