Плохая экология может довести до старческого слабоумия

Вредные вещества в атмосфере могут быть причиной развития болезни Альцгеймера, как считают ученые из Великобритании.

Британские исследователи обнаружили в мозге жертв старческого слабоумия токсины и тяжелые соединения вроде магнитной окиси железа, которые содержатся в атмосфере. Эти отравляющие вещества теоретически могут быть одной из причин тяжелого недуга.

До сегодняшнего дня болезнь Альцгеймера остается неизлечимой, и ученые даже не знают, что именно вызывает это заболевание. Теперь получены доказательства, которые говорят о возможной роли экологического фактора.