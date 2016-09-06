Здоровье
Источник: Британские СМИ
13:47, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Плохая экология может довести до старческого слабоумия

Вредные вещества в атмосфере могут быть причиной развития болезни Альцгеймера, как считают ученые из Великобритании.

Британские исследователи обнаружили в мозге жертв старческого слабоумия токсины и тяжелые соединения вроде магнитной окиси железа, которые содержатся в атмосфере. Эти отравляющие вещества теоретически могут быть одной из причин тяжелого недуга.

До сегодняшнего дня болезнь Альцгеймера остается неизлечимой, и ученые даже не знают, что именно вызывает это заболевание. Теперь получены доказательства, которые говорят о возможной роли экологического фактора.

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