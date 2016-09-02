Самые распространенные мифы о еде

В рационе человека в норме должно быть не менее 60% углеводов, все остальное – белки, жиры

Самые живучие заблуждения о том, что и как мы едим, развенчал для Sobesednik.ru врач-эндокринолог Вадим Крылов.

Доктор Крылов, член Международной ассоциации по лечению ожирения и основатель пошаговой инструкции правильного питания «Райт Диет», опровергает ряд довольно распространенных утверждений о питании.

Вадим Крылов Фото: архив редакции

Можно ли от калорий в алкоголе поправиться? Ведь все алкоголики худые, за исключением страстных любителей пива.

500 мл пива = 500 г белого хлеба, а 100 мл водки = 100 г жирной свинины. Среди молодежи мы чаще видим упитанных любителей виски с колой. Любая газировка – углеводная бомба, быстровсасываемые углеводы, которые моментально ведут к полноте. Если уж пить виски, то не разбавлять его и не запивать ни колой, ни соком. Лучше закусывать горьким шоколадом или лимоном. Некоторые выпивают 2–3 литра пива в день и считают это нормальным, но помимо живота, они получают еще и женские половые гормоны, раздражают свой желудок, от этого просыпается аппетит.

Водочные алкоголики худые, потому что они почти не едят, закусывают огурчиком – и всё. У настоящих алкоголиков, равно как и у наркоманов, главная цель мозга – найти алкоголь или наркотики. Про еду они забывают, оттого такие худые. То же самое можно сказать про людей, которые занимаются экстремальными видами спорта, они тоже худые, потому что вся деятельность их головного мозга сосредоточена на поиске удовольствия, ну и на физической активности.

Диета французского доктора Пьера Дюкана быстро приводит к заветной стройности.

– Тут действительно очень много разногласий: с одной стороны, люди действительно худеют, с другой – у них начинаются серьезные проблемы со здоровьем. Суть диеты вкратце: рацион питания состоит только из белков и жиров. Но без углеводов мы не можем: как машина ездит на бензине, так и у нас основное топливо для клеток – углеводы, они дают энергию. Когда мы отказываемся от них, происходит распад жировой ткани по «нездоровому пути», вследствие чего в организме появляются ядовитые кетоновые тела. Развивается состояние, как при сахарном диабете, человек может впасть в кому. Поэтому Дюкан говорит о том, чтобы во время диеты ограничивали занятия спортом, в противном случае может развиться диабетический кетоацидоз.

Диета Пьера Дюкана вызывает много вопросов Фото: Global Look Press

В рационе человека в норме должно быть не менее 60% углеводов, все остальное – белки, жиры. Если питаться одними белками, то могут быстро образоваться камни в почках, в желчном пузыре, наступить атрофия мышц вследствие резкого изменения энергетического состава пищи, начинаются проблемы с головным мозгом, в частности резко ослабевает память, нарушается нервная проводимость, чувствительность отдельных частей тела. Эти явления объясняются просто: кетоновые тела – яд для организма, он оказывает сильное токсическое воздействие на все органы.

Раздельное питание: смешение углеводов и белков вредно для организма (по такому принципу пельмени нельзя есть вообще).

– Если вспомнить историю, то в древности первобытные люди притаскивали в пещеру мамонта и совсем не думали, с чем его есть. Раздельное питание бессмысленно, у этой концепции нет никаких научных обоснований. Нравится вам есть сначала мясо, а через полчаса макароны – пожалуйста. Польза такого подхода не доказана, но вреда такая система питания тоже не принесет.

Монодиеты: можно ли худеть на одном продукте?

– Мы должны питаться разнообразно. Огуречный, кефирный, яблочный день – крайне вредны, так как организм должен получать все витамины, полезные вещества. Из одного продукта мы никогда не получим весь спектр необходимого. Если сидим на монодиете, можем на некоторое время сбросить вес. Нужно учитывать, что организм находится в стрессе, поэтому в первую очередь распадутся мышцы, а потом вес опять вернется. Каждый день в нашем организме отмирают тысячи клеток и столько же заново рождается.

При монодиете организм не получает всех необходимых ему витаминов и минералов Фото: Shutterstock

Получается, что при монодиете для них катастрофически не хватает строительного материала. Отсюда начинаются проблемы: обвисшая кожа, перебои в работе сердца – в общем, человек сам себя гробит вместо того, чтобы правильно худеть. Австралийские ученые недавно провели исследование и выяснили, что, если съедать пять овощей и три фрукта в день, у человека наступает ощущение счастья.

2 литра воды в день: не все их могут вместить в себя из-за разницы в весе, для всех ли это полезно или могут начаться проблемы с сосудами.

– Пить 2 литра воды в день не так сложно. Если мы выпиваем стакан воды до еды и стакан после – это уже 400 мл, как минимум три приема пищи, остается еще 3–4 стакана в день. Проблем с сосудами быть не может, так как вода разжижает кровь, благодаря этому не образуются тромбы. Особенно в жару всем людям нужно потреблять как можно больше воды. Есть частое заблуждение: если я похудею, у меня будет обвисшая кожа. Нет! Значит, неправильно худеете. В организме есть межклеточная жидкость. Когда ее много, клеточки в ней плавают и спокойно приобретают другую форму при похудении, а когда ее недостаточно, клетки сохнут и кожа может обвиснуть.

Кодекс принятия пищи евреев кашрут категорически запрещает смешение мясных и молочных продуктов. Есть ли в этом смысл?

– Возможно, у некоторых людей есть определенные генетические особенности – нет ферментов для переваривания определенного сочетания продуктов. У некоторых отсутствует фермент лактаза, который расщепляет лактозу. Вот таким людям лучше употреблять вместо молочных кисломолочные продукты. Если нет проблем с этим ферментом, то можно употреблять молочку и смешивать ее с чем угодно.

Черный хлеб менее калорийный, чем белый.

– У них практически одинаковая калорийность! Лучше хлеб не есть вообще либо употреблять не больше одного-двух кусков в первой половине дня. Многие сейчас пытаются заменить его на хлебцы, но если вы посмотрите состав, то поймете, что один маленький тонюсенький хлебец равен куску хлеба. Человек может съесть 1–2 куска хлеба и наесться, а 5–6 фитнес-хлебцев оставят его голодным, калорий же получит ничуть не меньше. Бездрожжевой хлеб тоже не советую, и он ведет к полноте.

Белый рис ведет к полноте, в отличие от шлифованного.

– Шлифованный бурый рис – углевод, который имеет более длительный период переваривания по сравнению с белым. Но проблема ожирения в нашей стране состоит не в том, что все россияне едят белый рис, а в том, что мы любим соки, компоты, морсы, газировку, сладости.

Гречка – углевод. Поэтому незадолго до сна ее лучше не есть Фото: Shutterstock

Орехи, сухофрукты – лучшие перекусы.

– Когда говорю своим пациентам, что орехи на 60–70% состоят из жира, они в изумлении. Когда вы подходите к пиале с орехами, представляйте чашку с топленым салом, именно столько там жира. Понятно, что это растительный жир, но тем не менее и он откладывается в бока. В день можно съедать не больше 3–5 орешков, но скажите мне: кто сможет себя остановить на этом количестве? А вот арахис вообще всегда жареный, оттого еще более калорийный.

Сухофрукты очень калорийны, и они не дают насыщения. Если мы съедим свежие фрукты, например те же 5 слив, вместо сушеных, мы быстрее наедимся.

Домашние компоты, морсы полезны.

– Компот, морс – быстровсасываемый углевод. даже если он без сахара, все равно сразу попадает в кровь, минуя центр насыщения. В сухофруктах содержится очень много сахара в виде фруктозы, таким образом получаем лишние калории, которые нам ничего не дают, кроме жировых отложений.

Тушение с маслом – безвредно.

– Если масло добавляете, то считайте, что жарите, калорийность приготовленной пищи увеличивается в два-три раза. Для тушения нужно использовать только воду.

Если использовать масло, то исключительно оливковое, так как у него выше температура кипения. Но лучше всего его использовать в свежем виде для заправки салата, не более 2 столовых ложек в день. Оно прочищает сосуды, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А вот, к примеру, пальмовое масло, наоборот, ускоряет образование атеросклеротических бляшек в сосудах, поэтому, выбирая продукты в магазине, следите за тем, чтобы его не было в составе.

Кефир на ночь.

– Почему-то все убеждены, что его надо пить на ночь. Это заблуждение, кефир – такой же быстро-всасываемый углевод. Топливо, которое получили из него, за ночь не израсходуем, значит, организм отложит его про запас в наши бока. А за два часа до сна лучше съесть курицу с овощами – это белок и клетчатка, можно и бобовые: фасоль, горох и прочее.

Гречка способствует похудению.

– Это действительно полезный продукт: гречка, как и любая крупа, содержит много железа, витаминов группы В, но этот полезный продукт нужно употреблять только в первой половине дня. Гречка – углевод, на ночь ее есть не стоит, поэтому похудению она точно не способствует.

Жиросжигатели: их можно есть, лежать на диване и худеть.

– Они работают только при непрерывной физической нагрузке! Принцип такой: первые 40 минут любой физнагрузки сжигаются исключительно углеводы, которые были запасены в нашем организме, затем начинает сжигаться жир. Например, полчаса позанимались в тренажерном зале, у вас наросли мышцы, а жир не ушел, хоть семь потов с вас сошло. А вот жиросжигатели направлены на то, чтобы процесс сжигания жира начался раньше: не через 40 минут, а через 30–35.

Вот те продукты, которые доказали свою эффективность в этом плане: мандарины, хурма, оливковое масло, горький шоколад, зеленый чай.

Есть биологически активные добавки с гормонами, которые ускоряют метаболизм. Раньше они были популярны, люди действительно худели, но, по сути, сжигали свое сердце. После применения этих БАДов в разы возрастает риск внезапной остановки сердца или ранней инвалидизации, смерти.

Идеальное масло для заправки салатов – оливковое. К сожалению, оно влетает в копеечку Фото: Shutterstock

Еще витамин D участвует в жировом обмене, его мы можем получить от солнца из морепродуктов. Этот витамин также прекрасен в плане профилактики рака и ожирения.

5 продуктов для укрепления иммунитета

1. Помидор, огурец – клетчатка улучшает работу желудка, тем самым активизируя бактерии – микробиоту, их в нас живет несколько килограммов, они отвечают не только за пищеварение, но и за иммунитет.

2. Черная смородина – эта ягода больше всех содержит витамина С, она отличный антиоксидант, замедляет старение.

3. Квашеная капуста.

4. Чеснок.

5. Лимон.

Фрукты, ведущие к полноте

1. Бананы. Один банан считается как полноценный обед.

2. Виноград – быстровсасываемый углевод.

3. Все соки, даже свежевыжатые, так как там нет пищевых волокон, они быстро всасываются в кровь.

Все фрукты нужно есть только до 18:00, потому что вечером мы не израсходуем топливо, которое из них получим.