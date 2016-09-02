6 малоизвестных и удивительных фактов о ботоксе

Британские ученые назвали 6 малоизвестных фактов о ботоксе, которые могут нас удивить.

Красота требует жертв, и миллионы женщин и мужчин в разных странах мира добровольно подвергают себя инъекциям токсина ботулизма — яда, который способен парализовать мышцы и разгладить морщины. Популярность ботокса уже многие годы остается стабильно высокой, сегодня этот препарат используют не только в косметической хирургии, но в терапии и даже психиатрии. Но много ли мы знаем о том, что представляет собой ботокс, и откуда он взялся? Эксперты сайта Byrdie.co.uk назвали 6 малоизвестных фактов, касающихся ботокса.

Он был открыт благодаря пищевому отравлению

Термином ботокс обычно называют определенный штамм нейротоксинов под названием токсин ботулизма. А как открыли этот нейротоксин? Еще в 1820-е году доктор Юстинус Кернер пытался выяснить, почему некоторое количество сосисок с кровью убило десятки немцев. Оказалось, что в этом был виновен токсин в мясе. Доктор Кернер назвал его ботулизмом от латинского слова botulus, что значит «сосиска» или «колбаса».

Он чуть не принял участие во Второй мировой войне

Традиционно ботокс связан у нас в сознании с индустрией красоты, но у него не слишком приятное прошлое. На момент начала Второй мировой войны американцы активно исследовали методы создания биологического оружия с использованием токсина ботулизма. Один план предполагал заставить китайских проституток помещать токсические таблетки с этим ядом в пищу и напитки высокопоставленных японских офицеров. Американцы даже произвели капсулы из желатина, но этот план так и не был осуществлен.

Он лечит избыточную потливость

Ботокс эффективен не только при разглаживании морщин. Если в жаркий день вам по несколько раз приходится менять мокрую рубашку, то вы можете обратиться к помощи ботокса. В этом случае инъекции данного препарата будут проводиться в области подмышек, и это даст возможность временно заблокировать передачу химических сигналов от нервов, которые стимулируют потовые железы. Результат сохраняется от 7 до 8 месяцев.

Он сражается с депрессией

Сложно представить, каким образом ботоксом можно лечить депрессию. Оказывается, если человек лишается возможности хмурить лоб, что мы часто делаем при плохом настроении, то он и не может грустить. А именно ботокс позволяет добиться эффекта частичного паралича лицевых мышц, при котором хмурить лоб не получается. Не имея «отклика» от мышц лица, мозг просто не в состоянии грустить.

Он лечит хроническую боль

При инъекции ботокса в специфические мышцы происходит блокада сигналов, которые вызывают нежелательное напряжение этих мышц, являющееся причиной хронической боли. Проведенное в 2012 году исследование показало, что уколы ботокса существенно снижают уровень боли и повышают общее качество жизни у людей, страдающих от хронической боли в шее.

Он лечит мигрень

Еще в 2013 году Управление по контролю над продуктами питания и медикаментами США одобрило использование ботокса в качестве средства лечения мигрени. Самое потрясающее заключается в том, что при этом ученые пока не имеют четкого понятия, каким образом ботокс добивается этого эффекта. Существует теория о том, что этот препарат не дает болевым сигналам достигать нервных окончаний.