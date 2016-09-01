Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:14, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Во сне человеческий мозг продолжает сортировать информацию

Американские ученые установили, что человеческий мозг продолжает процесс сортировки полученной информации даже во сне.

Мозг человека отделяет одну информацию от другой круглосуточно, не делая перерыва даже на время сна, как показали эксперименты американских исследователей. Эту задачу в организме человека выполняет центральный отдел нервной системы.

Ученые с помощью электроэнцефалограммы наблюдали за активностью мозга группы людей. При этом спящим добровольцам озвучивали специальные слова, но их мозг продолжал сортировать поступающую информацию точно так же, как и в состоянии бодрствования.

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