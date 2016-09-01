Здоровье
16:47, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Приток крови к мозгу сделал человечество более умным

Эволюционные изменения в процессах кровообращения сделали нас интеллектуально более развитыми, как установили ученые.

Исследователи из Университета Аделаиды в Австралии выяснили, что кровоснабжение мозга человека изменялось в ходе эволюции, становясь более активным и объемным. Именно это и привело к интеллектуальному развитию людей.

Оказывается, у наших далёких предков диаметр артерий, снабжающих кровью мозг, был значительно меньше, чем у людей современных. Следовательно, этот орган подпитывался меньшим количеством крови, что снижало его интеллектуальные способности. Установлено, что в процессе эволюции размер мозга увеличился на 350%, а объем поступающей туда крови — на 600%.

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