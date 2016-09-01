Любители яблок могут прожить на целых 17 лет дольше

Британские ученые назвали простой способ увеличить продолжительность жизни на 17 лет — для этого надо есть яблоки.

В этих популярных фруктах исследователи обнаружили органическое соединение, которое влияет на долголетие человека. Речь идет о полифеноле эпикатехина, укрепляющем иммунитет и положительно воздействующем на сердечно-сосудистую систему.

Науке давно известно, что яблоки богаты клетчаткой, нормализующей артериальное давление. В целом регулярное употребление некультивированных сортов яблок позволяет укрепить сердечно-сосудистую систему и омолодить ее на 17 лет.