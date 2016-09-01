Здоровье
Источник: Британские СМИ
15:17, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Любители яблок могут прожить на целых 17 лет дольше

Британские ученые назвали простой способ увеличить продолжительность жизни на 17 лет — для этого надо есть яблоки.

В этих популярных фруктах исследователи обнаружили органическое соединение, которое влияет на долголетие человека. Речь идет о полифеноле эпикатехина, укрепляющем иммунитет и положительно воздействующем на сердечно-сосудистую систему.

Науке давно известно, что яблоки богаты клетчаткой, нормализующей артериальное давление. В целом регулярное употребление некультивированных сортов яблок позволяет укрепить сердечно-сосудистую систему и омолодить ее на 17 лет.

читайте также:От защиты против катаракты до белых зубов: самые удивительные свойства яблок
14 малоизвестных плюсов для здоровья от употребления яблок
Эксперты озвучили несколько основных преимуществ регулярного употребления яблок для здоровья »

читайте также:Карикатура
Эксперт назвал причины увеличения средней продолжительности жизни россиян
В начале нынешнего года министр труда Максим Топилин, комментируя тему повышения пенсионного возраста и объясняя, почему говорить тут пока не о чем, озвучил ситуацию с продолжительностью жизни в России: оказывается, она у нас приблизилась к 70,5 годам. Прогноз на будущее еще более радужный: 74 года к 2018 году »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Кремль проигнорировал вопрос о помощи президента Араму Петросяну
17:05, 01 Сентября 2016
В Кремле ответили на вопрос Sobesednik.ru о бизнесмене Араме Петросяне, захватившем столичный банк
»
Дмитрий Быков: Земфира на постсоветском безрыбье
17:02, 01 Сентября 2016
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о певице Земфире, недавно отметившей свое 40-летие
»
Почему рейтинг "Единой России" стремительно падает?
16:42, 01 Сентября 2016
По мнению эксперта Sobesednik.ru, на рейтинге партии власти сказались непопулярные высказывания лидера Дмитрия Медведева
»