Здоровье
Источник: Американские СМИ
13:54, 30 Августа 2016 Версия для печати

Электронные сигареты разрушают сердечно-сосудистую систему

Для сердца человека электронные сигареты представляют такую же опасность, как и традиционные табачные изделия.

Греческие исследователи доказали способность электронных сигарет наносить существенный ущерб работе сердечно-сосудистой системы. После получаса пользования таким гаджетом основные кровеносные сосуды повреждаются, а это увеличивает риск тяжелых болезней сердца.

Эксперимент, в частности, показал, что электронные сигареты увеличивают уровень жесткости аорты, а также показатели артериального давления. Ученые из Университета Афин настоятельно не рекомендуют курильщикам отказываться от своей вредной привычки при помощи электронных сигарет.

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