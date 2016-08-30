9 малоизвестных опасностей пластической хирургии

Эксперты назвали 9 распространенных ошибок в пластической хирургии, о которых мало кто знает.

Все мы слышали о том, что пластические операции, равно как и другие хирургические процедуры, чреваты образованием смертельно опасных тромбов и инфекций.

Эксперты сайта Totalbeuty.com рассказали о некоторых опасностях и побочных эффектах пластических операций, которые обсуждаются куда реже.

1. Неудачные рубцы. Многим кажется, что заживление рубцов после таких процедур, как абдоминопластика и лифтинг груди, зависит только от мастерства хирурга. Однако этот процесс по большей части определяется генетическими факторами, и одинаково проведённая операция даст совершенно разные результаты в плане заживления. Особенно это актуально для людей со смуглой кожей и высокой пигментацией.

2. Сертификат врача. Сегодня не приходится удивляться тому, что дипломированные гинекологи или стоматологи предлагают пациентам проводить инъекции ботокса и осуществлять тому подобные пластические операции. Все дело в том, что данные процедуры теоретически имеют право выполнять любые лицензированные врачи, особенно за рубежом, ведь эти правила варьируются от страны к стране. Однако лишь сертифицированные пластические хирурги обладают огромным опытом, существенно снижающим риск осложнений и ошибок.

3. Новый жир в новых зонах. Предположение о том, что удаленный из одной зоны тела жир появится в другой зоне, ни на чем серьезном не основывается. Жир не двигается по телу, и клетки жира в области живота всегда будут находиться только там. А вот если после липосакции женщина прибавляет в весе, то жир, скорее всего, появляется там, где его раньше не было.

4. Расстояние между грудями. Американка Тори Спеллинг часто попадает в списки самых примечательных жертв пластических операций из-за наличия очень существенного расстояния между левой и правой грудью. Это произошло в результате неудачного увеличения бюста. Впрочем, ряд пластических хирургов подчеркивают, что проблема Тори Спеллинг в слишком широкой и сдавленной грудине. После установки грудных имплантов потяжелевший бюст просто провис, из-за чего и появилось это расстояние. Такой недостаток может обнаруживаться после операции у многих женщин, проявляясь лишь после нее.

5. «Медицинские» спа. Не стоит доверять разного рода спа-салонам, где наряду с оздоровительными процедурами вам обещают провести и липосакцию или увеличения бюста. Сертифицированные пластические хирурги в такого рода заведениях, как правило, не работают, так что вы серьёзно рискуете здоровьем.

6. Вранье о сигаретах. Если вы являетесь курильщиком, то большинство пластических хирургов ничего не будут с вами делать. У заядлых курильщиков ощущается нехватка кислорода в крови. После любой разновидности косметической хирургии они страдают от очень долгого и болезненного заживления ран. Так что по крайней мере не стоит врать пластическим хирургам о том, курите вы или нет.

7. Вранье о пищевых добавках. Точно такую же откровенность надлежит демонстрировать и в вопросе того, какие именно пищевые добавки вы принимаете. Ведь от этого зависит, как ваш организм будет реагировать на анестезию. Вранье в этом вопросе может стать причиной вашей смерти прямо на операционном столе.

8. Скидки. Во времена экономического кризиса некоторые опытные пластические хирурги могут незначительно снизить расценки на свои процедуры, чтобы привлечь клиентов. Но не надо доверять клиникам, обещающим сумасшедшие скидки по сравнению со средним ценником на рынке. В первую очередь, спросите себя о том, на чем именно собираются экономить эти клиники?

9. Опасная коррекция. Коррекционная пластическая хирургия, которая направлена на исправление недостатков, допущенных во время первых операций, часто является гораздо более болезненной и сложной. Кроме того, она и наиболее опасна, так что за исправление этих ошибок берутся только очень опытные врачи.