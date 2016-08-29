Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:03, 29 Августа 2016 Версия для печати

Спортивные пожилые люди вполовину реже умирают от сердца

Даже умеренные физические нагрузки позволяют снизить на 50% риск смерти от болезней сердца для людей старше 65 лет.

Мало кто будет спорить с тем, что физическая активность приносит пользу для здоровья, если речь только не идет о профессиональном спорте высоких достижений. Однако в последние время появляется все больше конкретики о том, какую именно выгоду человек может извлечь от регулярных, пусть даже весьма умеренных тренировок.

Так, на днях международная группа ученых опубликовала результаты своего исследования, в ходе которого они в течение 12 лет наблюдали за 2 500 мужчинами и женщинами в возрасте от 65 до 74 лет. Наблюдения однозначно показали, что умеренная физическая активность снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 50%. Для этого достаточно 4 раза в неделю прокатиться на велосипеде, поработать в саду, побегать или поплавать.

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Владимиров Алексей

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