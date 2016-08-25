Виновниками любви человечества к кофе оказались гены

Ученые из Великобритании, Италии и Нидерландов обнаружили в ДНК человека ген, из-за которого теряется интерес к кофе.

Сбор генетического анализа у нескольких сотен жителей деревень в Италии и Нидерландах показал, что ген под названием PDSS2 играет существенную роль в деле снижения потребления кофе. Оказалось, что за счет его воздействия клетки хуже воспринимают кофеин, который слишком долго задерживается в организме и не вызывает необходимости в повторном приеме.

Впервые доказано, что любовь человека к кофе имеет генетическое происхождение. В ближайшем будущем ученые хотят более детально прояснить роль обнаруженного ими гена.