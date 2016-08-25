Невысыпающимся людям грозят серьезные проблемы с памятью

Хроническая нехватка сна может стать причиной провалов в памяти, как установили исследователи из США.

Эксперимент с участием лабораторных мышей показал, что недосыпания сокращают длину и плотность нейронов СА1 в области гиппокампа мозга. Также установлено, что в результате недостатка сна в мозге ощущается дефицит белка под названием кофилин.

Оба этих фактора негативно отражаются на процессах хранения памяти человека и когнитивных функциях мозга. Ученые впервые убедительно доказали, что на молекулярном уровне нехватка сна может способствовать провалам в памяти.