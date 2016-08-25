Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:03, 25 Августа 2016 Версия для печати

Невысыпающимся людям грозят серьезные проблемы с памятью

Хроническая нехватка сна может стать причиной провалов в памяти, как установили исследователи из США.

Эксперимент с участием лабораторных мышей показал, что недосыпания сокращают длину и плотность нейронов СА1 в области гиппокампа мозга. Также установлено, что в результате недостатка сна в мозге ощущается дефицит белка под названием кофилин.

Оба этих фактора негативно отражаются на процессах хранения памяти человека и когнитивных функциях мозга. Ученые впервые убедительно доказали, что на молекулярном уровне нехватка сна может способствовать провалам в памяти.

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Владимиров Алексей

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