Туристам предложат до 120 тысяч рублей за отдых на курортах РФ

Россиянам, отдыхающим в санаториях и на курортах РФ, предложили делать налоговый вычет до 120 тысяч рублей.

Сенатор Игорь Фомин рассказал «Известиям», что такое предложение выдвинул комитет Совета Федерации (СФ) по социальной политике на последнем заседании рабочей группы Минздрава по подготовке Государственной стратегии по развитию санаторно-курортного комплекса РФ.

В СФ считают, что введение налогового вычета на стоимость внутрироссийского отдыха существенно увеличит объём российского туристического рынка. «Одним из основных факторов, которые смогут помочь развитию российского санаторно-курортного комплекса, является увеличение платежеспособного спроса», – отметил Игорь Фомин.

Отметим, что сейчас налоговый вычет распространяется лишь на расходы на лечение и составляет не более 30% от стоимости путёвки.