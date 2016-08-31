Туризм
Источник: ТАСС
10:25, 31 Августа 2016 Версия для печати

После истории с брошенным туристом в МЧС заговорили о морали

МЧС призвало всех туристов, планирующих активный отдых, сознательно подходить к планированию путешествия.

Как ранее писал Sobesednik.ru, туристы из Москвы бросили больного товарища в горах из-за боязни опоздать на самолет. Спасатели только на следующие сутки узнали о случившемся и оперативно прибыли на место, чтобы оказать пострадавшему помощь.

После этого инцидента сотрудники МЧС порекомендовали всем туристам перед активным отдыхом ответственно подходить к продумыванию путешествия и выбору компаньонов. Спасатели подчеркнули, что люди не только должны быть знакомы между собой, но и подходить друг другу по морально-психологическим качествам.

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Худик Ольга

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