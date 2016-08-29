Туризм
Источник: ТАСС
11:37, 29 Августа 2016 Версия для печати

Туроператоры сосредоточатся на чартерах в Турцию для регионов РФ

Российские туроператоры начали формировать пакетные туры в Турцию.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев снял запрет на чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией.

Представитель пресс-службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) пояснил ТАСС, что 29 августа россияне могут приобрести тур в Турцию с чартерным перелётом.

«Сегодня туроператоры начнут вывешивать на своих сайтах программы отдыха в Турции на базе чартерной перевозки», – рассказал пресс-секретарь.

Он добавил, что поток российских туристов в сентябре-октябре ожидается небольшой, поэтому туроператоры решили сосредоточить свои усилия на создании туристических программ для регионов страны, где выбор туров в бархатный сезон заметно меньше, нежели в Москве и Санкт-Петербурге.

В АТОР ожидают, что турецкие гостиницы не будут завышать цены на проживание, так как сезон подходит к концу, а отельеры будут стараться привлечь как можно больше отдыхающих из РФ, чтобы обеспечить себе загрузку отдыхающими на это время года.

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