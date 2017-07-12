У хоккеиста Брайана Бойла выявлен рак костного мозга

Хоккеист Брайан Бойл объявил, что болен раком костного мозга, но намерен продолжить подготовку к старту сезона в НХЛ.

В записи официального twitter-аккаунта клуба «Нью-Джерси Девилз», который владеет правами на Бойла, говорится, что центрфорварду диагностирован хронический миелоидный лейкоз — разновидность рака костного мозга. Благодаря тому, что заболевание обнаружено на ранней стадии, оно поддается медикаментозному лечению.

Брайан Бойл отметил, что серьезный диагноз никак не влияет на желание играть в хоккей: «Все мои мысли сейчас о старте сезона. Я не люблю пропускать игры. Чувствую себя вполне нормально и планирую продолжать жить нормальной жизнью. Я очень благодарен «Нью-Джерси» за поддержку, хотя не сыграл за команду еще ни одного матча».

Напомним, что ранее в НХЛ с подобным диагнозом столкнулся форвард Джейсон Блэйк. В 2007 году он объявил о своем заболевании. Лечение прошло успешно, а после выздоровления Блэйк провел 445 матчей в НХЛ, закончив карьеру в 2012 году.