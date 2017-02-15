Спортивных чиновников призвали разобраться с адом в детском хоккее

Из-за места в первом составе родители юных хоккеистов угрожают тренерам и дерутся друг с другом.

Издание Sovsport.ru 15 февраля опубликовало статью, автор которой настаивает на том, что детский хоккей начинает превращаться в ад. Так, он приводит в пример избиение 14-летнего Ильи Солнышкина в Подольске, закончившееся смертью юного хоккеиста. По словам автора статьи, Солнышкина избили после того, как он был переведен в первую пятерку игроков.

Другой резонансный случай произошел на мачте в Уфе. По словам бабушки одного из хоккеистов, отец мальчика, играющего за команду соперника, избил ее, когда она выходила из раздевалки. Причиной, как рассказала женщина, стали ее слова о том, что команда внука обыграет соперников. «Перед самым матчем я вышла из раздевалки и тут же получила удар в висок. После этого я мало что помню, в больницу меня доставила скорая помощь», — приводи ее слова Sovsport.ru.

При этом мужчина по имени Рамиль, которого обвинила женщина, свою вину отрицает. «Она подошла ко мне в раздевалке, стала оскорблять мою супругу, даже толкнула меня», — цитирует издание Рамиля. По его словам, женщина несколько раз подходила к нему и «провоцировала». «Она подсела ко мне и уже при всех родителях продолжила свои оскорбления. Я слегка оттолкнул ее и отошел, — рассказал уфимец. — Я продолжил смотреть матч, а позже узнал, что она вызвала «скорую»».

Кроме того, из-за конфликтов родителей пострадал и тренер уфимской команды Вадим Шарифьянов. По его словам, из команды его уволили из-за конфликтов с родителями, которые «хотят видеть своих детей в первом составе, при том, что эти ребята нужному уровню не соответствуют».

Так, автор статьи призвал спортивных чиновников России задуматься о том, каких хоккеистов воспитают в стране, сколько таких команд, где родители воют за место их детей в первой пятерке и какое место в этой борьбе занимает хоккей. В заключении автор заявил, что, по его мнению, из-за подобных инцидентов детских хоккей превращается в ад.