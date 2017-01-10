Комментатор Владимир Перетурин: С кровати уже не встаю...

Sobesednik.ru побеседовал с телекомментатором Владимиром Перетуриным, который 19 лет вел «Футбольное обозрение».

Он перенес два инсульта, уже 4 года лежит обездвиженный в своей московской квартире. Мастер спорта СССР, победитель Спартакиады народов РСФСР вынужден влачить нищенское существование... Мы поговорили с ним и его женой о том, как случилось, что лучшего спортивного телеведущего страны все забыли...

Коренной москвич Владимир Перетурин еще во время учебы в школе начал играть в детской школе московского «Динамо», потом стал профессиональным футболистом. В 1959 году он стал победителем Спартакиады народов РСФСР. После завершения спортивной карьеры устроился комментатором на телевидение, вел почти все главные матчи и Олимпиады. Объехал полмира вместе с советскими спортсменами. С 1980 года Владимир Иванович стал вести телепрограмму «Футбольное обозрение», он был ведущим более 900 выпусков. В конце 1990 года программу закрыли. Годом ранее у Перетурина случился первый инсульт, после которого он быстро восстановился и через три месяца вернулся в эфир. В 2011 году на портале газеты «Советский спорт» возобновили «Футбольное обозрение», правда, всего на год. В 2012 году у Перетурина случился второй инсульт, после которого восстановиться он уже не смог.

– Я не знаю, что привело к этим инсультам: Володя полжизни занимался спортом, никогда не курил, не пил, – не находит видимых причин жена комментатора Ольга Перетурина. – После первого инсульта были тяжелые последствия: пропала речь, серьезно нарушилась координация движений, но у него было огромное стремление вернуться к жизни, он осознавал свой дефект и боролся с ним, поэтому восстановился и вернулся в эфир. В то время на телевидении руководил Борис Березовский и, узнав, что у мужа случился инсульт, подключил лучших врачей, определил его в элитную больницу, а потом в санаторий для реабилитации. Как бы ни относились к личности Бориса Абрамовича, для нашей семьи он сделал очень много хорошего. А когда у Володи случился повторный инсульт, его увезли в обычную больницу, и то не сразу, сначала врачи скорой вообще отказывались его госпитализировать, так как не верили, что это инсульт. Потом один молодой доктор взял на себя ответственность и отвез Володю в больницу, но все равно время уже было потеряно. Потом мы прибегли к платной медицине, потратили все деньги на неврологов и реабилитологов, но так как у него было глубокое поражение лобных долей, то восстановиться ему не удалось. Одно время к нам на дом приходил врач, который занимался с ним, пытался поставить мужа на ноги, но все впустую. Сказывается еще и то, что муж не до конца осознает всю тяжесть ситуации. С одной стороны, может, это и хорошо, но с другой – он вначале говорил сыну: «Позвони на телевидение, пусть вышлют за мной машину, у меня же скоро эфир». Это, наверное, мешало ему встать на ноги, не было такого рвения, как при первом инсульте.

– Сейчас какие прогнозы врачи дают?

– Да никаких! Смириться и жить! У Володи нет возможности даже в санаторий поехать, туда берут только ходячих. Но дело теперь уже не в реабилитации. Так как после инсульта прошло 4 года, то теперь начались последствия того, что он постоянно лежит – мочекаменная болезнь. Звонили в поликлинику, но узкие специалисты, например урологи, не ходят на дом, а привезти его на прием к ним невозможно. Поэтому приходится обращаться в частные медцентры, УЗИ тоже на дому делают только платно. И так во всем! Володя, как инвалид первой группы, получает повышенную пенсию – 25 тысяч рублей, но этого катастрофически не хватает. Он нуждается в сиделке, так как я не могу его ни перевернуть, чтобы помыть, ни сдвинуть с места, чтобы пролежни не образовывались. Поэтому нанимаем сиделку, за свои услуги она берет 35 тысяч рублей в месяц. Плюс бесконечные вызовы врачей из частных медцентров на дом, потому что из нашей поликлиники приходит только терапевт. Все анализы, обследования тоже платные. Обидно очень, что муж проработал почти 30 лет на «Первом канале», а теперь о нем все забыли. Ни Константин Эрнст, ни кто-либо из спортивной редакции не предложили нам никакой помощи. Да, муж был человеком с непростым характером и острым языком, но все же он отдал много лет своей жизни этому каналу, и вот так игнорировать его несправедливо.

«Обидно очень, что муж проработал почти 30 лет на «Первом канале», а теперь о нем все забыли...» Фото: из личного архива

Владимир Иванович о своем самочувствии говорит коротко:

– Еще не умер, но с кровати не встаю...

Все новости Перетурин узнает из телевизора, правда, информационным программам чаще предпочитает футбольные матчи. Он смотрит на тех, кто бегает по полю, и вспоминает, как бегал он, но как ему плохо, никому не показывает... Владимир Иванович хорошо ориентируется в новостях спорта, поэтому мы попросили его прокомментировать разные новости. Например, показали видео отдыха 25-летнего Александра Кокорина и 28-летнего Павла Мамаева в Монако после проигрыша нашей сборной по футболу на чемпионате мира. Увидев, как футболисты развлекаются в ночном клубе и под гимн России пьют очень дорогое шампанское, курят кальян и устраивают пиротехническое шоу (вся вечеринка обошлась нашим спортсменам в 250 тысяч евро. – Авт.), советский комментатор отреагировал резко:

– Конечно, при таких деньгах, которые им платят, они совсем одурели! Для них оправданная зарплата – 50 тысяч рублей в месяц, среднего уровня футболисты – за что им такие деньги платить (спортсмены зарабатывают более полутора миллионов евро в год. – Авт.)? Все, что могу им сказать: «Ребята, займитесь футболом!» Мне кажется, что иностранные футболисты не позволили бы себе такой распущенности.

– Как вы в целом оцениваете российский футбол?

– Играют плохо, тренеров нормальных нет. К тому же практика приглашения иностранцев на посты главных тренеров нашей сборной недопустима, они не могут тренировать россиян, у нас слишком разные менталитеты. Министра спорта Мутко надо гнать в шею, тогда все наладится.

– Вы слышали, что Роналду признался в гомосексуализме?

– Да! Ну и что – это разве его достоинство? Скорее недостаток! Наплевать мне на него – ничего у него такого нет, тактика средняя, есть гораздо более сильные футболисты. Хорошо, что среди наших спортсменов пока не слышно подобных заявлений.

– В одном из интервью вы призывали правительство России отказаться от проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Почему?

– Потому что страна у нас бедная, денег и так нет, а тут миллиарды тратят на строительство стадионов! Лучше бы эти деньги отдали сиротам, которым после выхода из детдомов негде жить, и старикам, которые нищенствуют, на разваливающееся здравоохранение.

История любви

Супруга Владимира Перетурина Ольга Фото: Анатолий Ломохов

Владимир и Ольга познакомились в 1975 году. Он в ту пору уже был известным футболистом, а она работала редактором на студии «Диафильм». Они встретились в Москве на свадьбе друзей, куда Ольга попала совершенно случайно из-за того, что молодой человек не увез ее в Ленинград. На торжестве они почти не общались, но после свадьбы девушка случайно увезла с собой паспорта жениха и невесты, так как была свидетелем в загсе. На следующий день вернула их и попала на второй день празднования, где уже и начался их роман.

– Мы в первый же день поехали к Володе, наверное, молодые люди нам не поверят, но мы всю ночь проговорили, нам было так интересно вместе, – вспоминает Ольга. – Хотя я в то время была несвободна, а он был женат, у него рос сын Кирилл (родился в 1963 году. – Авт.). Потом Володя развелся, я рассталась со своим парнем, стали жить вместе, долго не расписывались. Только в 1983 году узаконили наши отношения, чтобы получить квартиру. Вот такой вот брак по расчету получается... Мы вместе уже 42 года!

Сыну Перетуриных Василию 30 лет, он живет вместе с родителями, по образованию журналист, но работает не по профессии в гостинице «Украина». Общается телекомментатор и со своим старшим сыном Кириллом, он живет в Петербурге, его дочери Юлии 32 года, недавно она вышла замуж. Сейчас телелегенда ждет правнуков.

Поможем Перетурину

Мы призываем всех, кто неравнодушен к судьбе телеведущего, помочь ему! Фото: Анатолий Ломохов

Sobesednik.ru и издание «Только звезды» призывают всех, кто неравнодушен к судьбе телеведущего, помочь ему.

Вы можете перевести средства на карту Сбербанка 4038 9682 7365 8969 с пометкой «для Владимира Перетурина. «Только звезды». Все деньги будут переданы телеведущему, позже мы сделаем об этом материал.