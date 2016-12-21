Спорт
Источник: UEFA
15:01, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Мутко может занять место в совете ФИФА на четырехлетний срок

Вице-премьер России и глава РФС Виталий Мутко стал кандидатом от УЕФА на место в совете ФИФА.

Как сообщает 21 декабря официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Виталий Мутко стал одним из пяти кандидатов на четыре места в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Помимо Мутко, на места в совете ФИФА претендуют президент Венгерской футбольной федерации Шандор Чаньи, глава Футбольного союза Черногории Деян Савичевич, президент Футбольной ассоциации Исландии Гейр Торстейнссон и глава Футбольной ассоциации Кипра Костакис Куцокумнис.

Выбранные кандидаты займут места в совете ФИФА на четырехлетний срок.

Отмечается, что в совете ФИФА есть еще одно свободное место с двухлетним сроком полномочий, подача заявок на которое завершится 5 января.

читайте также:Виталий Мутко
Александр Тихонов: Отвечает кто угодно – только не Мутко!
Известный биатлонист Александр Тихонов рассказал Sobesednik.ru, в чем не прав Владимир Путин, повысивший Виталия Мутко »

читайте также:
От нового представителя УЕФА в ФИФА ждут внимания к женскому футболу
Зампред комитета женского футбола РФС прокомментировала назначение Эвелин Кристиллини представителем УЕФА в ФИФА »

Также по теме
Мутко
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Владимир Милов о "либерале" Путине: Он делает только то, что ему выгодно
15:28, 22 Декабря 2016
Sobesednik.ru обсудил с Владимиром Миловым заявление Дмитрия Пескова об «абсолютном либерализме» президента Путина
»
Председатель суда: Если бы о Карауловой не писали, обошлось бы без шумихи
15:17, 22 Декабря 2016
Председатель Московского окружного военного суда в интервью Sobesednik.ru прокомментировал дело Варвары Карауловой
»
Илью Резника и Виктора Дробыша заподозрили в рейдерстве РАО
15:07, 22 Декабря 2016
Sobesednik.ru попытался разобраться в причинах выхода Ильи Резника из состава нового совета РАО
»