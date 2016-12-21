Мутко может занять место в совете ФИФА на четырехлетний срок

Вице-премьер России и глава РФС Виталий Мутко стал кандидатом от УЕФА на место в совете ФИФА.

Как сообщает 21 декабря официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Виталий Мутко стал одним из пяти кандидатов на четыре места в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Помимо Мутко, на места в совете ФИФА претендуют президент Венгерской футбольной федерации Шандор Чаньи, глава Футбольного союза Черногории Деян Савичевич, президент Футбольной ассоциации Исландии Гейр Торстейнссон и глава Футбольной ассоциации Кипра Костакис Куцокумнис.

Выбранные кандидаты займут места в совете ФИФА на четырехлетний срок.

Отмечается, что в совете ФИФА есть еще одно свободное место с двухлетним сроком полномочий, подача заявок на которое завершится 5 января.