Спорт
Источник: Лента.ру
10:24, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Канадцы "всухую" обыграли чехов на Кубке мира-2016 в Торонто

Канадская сборная по хоккею обыграла команду Чехии на первом матче Кубка мира-2016 в Торонто.

Национальная сборная Канады по хоккею на домашнем матче Кубка мира-2016 в Торонто обыграла сборную Чехии. Как сообщает «Лента.ру», канадцы выиграли у чехов со счетом 6:0.

Первую шайбу в ворота чехов забил Сидни Кросби уже на девятой минуте матча. Затем голы с 18 по 53 минуту забивали Брэд Маршанд, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Джонатан Тэйвз и Алекс Пьетранджело.

Третий Кубок мира проходит в Торонто с 17 сентября по 1 октября по правилам Национальной хоккейной лиги. Участие в турнире принимают восемь стран, в том числе и Россия.

читайте также:Владимир Путин и Павел Буре
Ночная команда Путина. С кем и как президент играет в хоккей
Как хоккей при Путине стал политической игрой и почему президент так любит в него играть, разбирался Sobesednik.ru »

читайте также:Олег Знарок и герой матча с Латвией Артемий Панарин
Петерс Покровскис: Не заморочить голову праздничным хоккеем
Обозреватель Sobesednik.ru – о победе сборной России на ЧМ-2016 по хоккею над Латвией 9 мая (4:0) и эхе этого успеха »

Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Итоги выборов в Алтайском крае оказались под угрозой отмены
11:25, 18 Сентября 2016
Глава ЦИК РФ пригрозила отменой результатов выборов в Алтайском крае из-за планировавшихся «круизных голосований»
»
Мел Гибсон опять запил
11:04, 18 Сентября 2016
Sobesednik.ru узнал, почему Мел Гибсон снова погрузился в бездну алкоголизма
»
Австралия признала участие в авиаударах по сирийским военным
11:03, 18 Сентября 2016
Австралия признала свое участие в атаке, во время которой погибли 62 сирийских военнослужащих
»