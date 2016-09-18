Канадцы "всухую" обыграли чехов на Кубке мира-2016 в Торонто

Канадская сборная по хоккею обыграла команду Чехии на первом матче Кубка мира-2016 в Торонто.

Национальная сборная Канады по хоккею на домашнем матче Кубка мира-2016 в Торонто обыграла сборную Чехии. Как сообщает «Лента.ру», канадцы выиграли у чехов со счетом 6:0.

Первую шайбу в ворота чехов забил Сидни Кросби уже на девятой минуте матча. Затем голы с 18 по 53 минуту забивали Брэд Маршанд, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Джонатан Тэйвз и Алекс Пьетранджело.

Третий Кубок мира проходит в Торонто с 17 сентября по 1 октября по правилам Национальной хоккейной лиги. Участие в турнире принимают восемь стран, в том числе и Россия.