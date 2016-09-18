Спорт
Источник: "Р-спорт"
08:00, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Хоккеисты из сборной Европы "заявили" о себе на Кубке мира

Сборная Европы по хоккею «сделала заявление» о намерениях на победу в Кубке мира, обыграв США в первом матче турнира.

Как сообщил портал «Р-спорт», 17 сентября сборная Европы по хоккею в первом матче Кубка мира обыграла сборную США со счетом 3:0. Теперь хоккеистам из сборной Европы предстоит встретиться с чехами, а американцы сыграют с канадцами.

Отмечается, что во время игры с американцами вратарь сборной Европы Ярослав Галак отразил 35 бросков. После матча Галак сказал: «Это был мой первый официальный матч за последние полгода, и считаю, что неплохо его провел. Можно сказать, что этой победой мы сделали определенное заявление, ведь все считали нас аутсайдером».

Кубок мира по хоккею проходит в канадском Торонто и завершится 1 октября. Сборная РФ также участвует в Кубке мира.

читайте также:Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов: Дацюк точно будет в ЦСКА или СКА
О положении ЦСКА перед игрой с «Металлургом» Sobesednik.ru поговорил с прославленным хоккеистом Вячеславом Фетисовым »

читайте также:Матч ЦСКА – «Металлург»
Александр Кожевников: В серии ЦСКА – "Металлург" будет 4:0
Разгром, учинённый ЦСКА «Металлургу» в первом финальном матче Кубка Гагарина, обсудил с экспертом Sobesednik.ru »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Александр Пикуленко: Новые штрафы, новые правила
07:01, 18 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru Александр Пикуленко – о бесполезности ужесточения дорожного регулирования и платных парковок
»
Антон Зарицкий: Защитим детей от Интернета и Мандельштама
23:52, 17 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru — об угрозе вмешательства борцов с «либерастическим хором» в работу российских школ
»
Софико Шеварднадзе: Шнуров лучше, чем о нем думают!
20:05, 17 Сентября 2016
Софико Шеварднадзе рассказала в интервью Sobesednik.ru о новом совместном телешоу с Сергеем Шнуровым
»