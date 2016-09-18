Хоккеисты из сборной Европы "заявили" о себе на Кубке мира

Сборная Европы по хоккею «сделала заявление» о намерениях на победу в Кубке мира, обыграв США в первом матче турнира.

Как сообщил портал «Р-спорт», 17 сентября сборная Европы по хоккею в первом матче Кубка мира обыграла сборную США со счетом 3:0. Теперь хоккеистам из сборной Европы предстоит встретиться с чехами, а американцы сыграют с канадцами.

Отмечается, что во время игры с американцами вратарь сборной Европы Ярослав Галак отразил 35 бросков. После матча Галак сказал: «Это был мой первый официальный матч за последние полгода, и считаю, что неплохо его провел. Можно сказать, что этой победой мы сделали определенное заявление, ведь все считали нас аутсайдером».

Кубок мира по хоккею проходит в канадском Торонто и завершится 1 октября. Сборная РФ также участвует в Кубке мира.