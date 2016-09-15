Спорт
13:23, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Вячеслав Колосков о финале ЛЧ-18 в Киеве: Не волнуйтесь, мы туда не попадем

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение провести финал Лиги чемпионов в Киеве.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что президент Украины Петр Порошенко рассказал о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести финал Лиги чемпионов в Киеве. Порошенко заявил, что финал футбольного чемпионата пройдет на высшем уровне.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для Sobesednik.ru положительно оценил решение Союза: «Киев — красивый город. Шикарный стадион, который был подготовлен к чемпионату Европы 2012 года. Прекрасная публика, которая разбирается в футболе. Я думаю, что это хорошее решение».

Колосков также исключил возможность того, что у российских команд могут возникнуть трудности с возможным участием в финале Лиги Чемпионов — 2017/18 из-за напряженных отношений России и Украины: «Не возникнут, потому что мы туда не попадем. Никаких проблем не будет, так что пусть никто не волнуется», — сказал Колосков Sobesednik.ru.

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Карпухина Мария

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