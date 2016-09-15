"Страна была абсолютно футбольной, но стало не на кого ходить"

Спор российского тренера с легионером о «нефутбольной» стране рассудил для Sobesednik.ru ветеран советского спорта.

Тема России как «нефутбольной» страны получила свое продолжение. Вслед за Леонидом Слуцким и Василием Березуцким высказался и бывший футболист «Динамо» Кевин Кураньи. По его словам, Россия все-таки является футбольной страной, но спортом №1 все-таки здесь следует называть хоккей.

— Я со Слуцким абсолютно согласен, — рассказал советский футболист Валерий Рейнгольд. — Мы погубили наш футбол. Футбол — это мастерство. Я, например, хочу смотреть хороших исполнителей, а не «Уфу», которая играет с «Томью», после чего у меня складывается впечатление, что я смотрел игру за первенство завода.

Совсем недавно наша страна была абсолютно футбольной, но сейчас перестала такой быть — это сто процентов, — уверен ветеран советского футбола. — Может быть, ещё первую половину российского времени, когда играли Дасаев, Черенков, Юран, она ещё оставалась таковой, но потом пошел развал и стало не на кого ходить.

Валерий Рейнгольд Фото: Стоп-кадр YouTube

Я знаю, о чем говорю. Мало того что я играл в «Спартаке», заканчивал карьеру вообще в Ярославле и в Воронеже — даже там стадионы ломились, — вспоминает Валерий Рейнгольд. — Билеты раскупались за неделю, притом что это был первый дивизион. Если кто-то думает, что народ пойдет на футбол как на игру смотреть, на тактику, то глубоко ошибается. Люди хотят зрелища, — говорит футболист.

По словам эксперта, болельщиков может смущать и большое количество легионеров в российских клубах:

— Уверен, что болельщикам интересно смотреть на своих, а не на легионеров низшего качества. В последнее время я просто балдею от наших чиновников. Спору нет, приятно посмотреть на Промеса, на Халка, на Фернандеса, но когда у нас играет сплошной ширпотреб, болеть и переживать за него просто невозможно, — уверен Валерий Рейнгольд.