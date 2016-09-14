В МИД России захотели взглянуть на диагноз сестёр Уильямс

Для объективной оценки произошедшего инцидента с допингом МИД РФ выразило желание взглянуть на доказательства.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, в Совете федерации России не удивились информации о сокрытии WADA допинговых нарушений.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что необходимо сначала узнать диагноз сестёр Уильямс, которые на протяжении нескольких лет систематически принимали допинг с разрешения WADA, говорится в документах, которые распространила группа хакеров Fancy Bear, взломавшая базу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Хотелось бы диагноз узнать. Может, окажется, что Тарпищев зря извинялся?» – написала Захарова.