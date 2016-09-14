Спорт
Источник: Страница Facebook Марии Захаровой
10:02, 14 Сентября 2016 Версия для печати

В МИД России захотели взглянуть на диагноз сестёр Уильямс

Для объективной оценки произошедшего инцидента с допингом МИД РФ выразило желание взглянуть на доказательства.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, в Совете федерации России не удивились информации о сокрытии WADA допинговых нарушений.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что необходимо сначала узнать диагноз сестёр Уильямс, которые на протяжении нескольких лет систематически принимали допинг с разрешения WADA, говорится в документах, которые распространила группа хакеров Fancy Bear, взломавшая базу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Хотелось бы диагноз узнать. Может, окажется, что Тарпищев зря извинялся?» – написала Захарова.

читайте также:Дмитрий Лапиков
"Уличенный" в допинге тяжелоатлет: Мы же не из колхоза поехали на Игры
Российский тяжелоатлет Дмитрий Лапиков уверен, что спортсмены из РФ попали в политическую опалу.  »

читайте также:К началу августа допуск к Играм получили 269 россиян в 29 видах спорта
Сколько медалей потеряла Россия из-за допинг-скандала
Sobesednik.ru проанализировал шансы сборной России завоевать медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро »

Также по теме
Олимпиада / Допинг
Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Книг Соловьева и Лимонова в Украине не ждут
11:26, 14 Сентября 2016
Есть ли сейчас на прилавках в Киеве российские книги, которым грозит «антипропагандистский» запрет, узнал Sobesednik.ru
»
Владимир Кара-Мурза-ст.: Где мои миллионы?
10:04, 14 Сентября 2016
Колумнист Sobesednik.ru Владимир Кара-Мурза-старший – об очередных телевизионных пасквилях
»
Оксана Федорова беременна в третий раз?
07:04, 14 Сентября 2016
В соцсети Instagram Оксана Федорова все чаще размещает фото, на которых она в свободной одежде, узнал Sobesednik.ru
»