МОК заявил, что сестры Уильямс не принимали допинг на ОИ-2016

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз не нарушали антидопинговые правила на Играх-2016.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что хакерская группа Fancy Bear, взломавшая базу Всемирного антидопингового агентства (WADA), распространила документы, согласно которым теннисистки Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн принимали запрещенные препараты в терапевтических целях.

В частности, в документе говорилось о том, что Серена Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах с разрешения WADA принимала запрещённые препараты. Однако диагнозы, которые послужили причиной подобного решения агентства, в документах не разглашаются. Ни одна из спортсменок не была отстранена от Олимпиады-2016 в Рио.

Как сообщает агентство «Р-Спорт», отправившее запрос в Международный олимпийский комитет, в ответе МОК сказано, что спортсменки не нарушали антидопинговые правила на Олимпийских играх в Бразилии.

«МОК может подтвердить, что спортсмены, имена которых упомянуты (в связи со взломом базы данных WADA), не нарушали никаких антидопинговых правил во время Олимпийских игр-2016 в Рио», – говорится в ответе комитета.