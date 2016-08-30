Александр Тихонов: Футболисты на базе в Сирии? Говорить о шампанском?!

Известный спортсмен раскритиковал российских футболистов, не готовых, по его мнению, поехать вслед за Исинбаевой в Сирию.

Российские спортсмены — чемпионы и призеры Олимпийских игр в Рио — посетили авиабазу Хмеймим в Сирии. Военнослужащие показали гостям, как они живут, и рассказали о службе. Спортсмены, в свою очередь, под предводительством Елены Исинбаевой провели для военных зарядку.

— Отличная идея. Если мне предложат, я тоже полечу. Тем более что я имею орден Красной Звезды, которым награждают за личный подвиг, — рассказал Sobesednik.ru четырехкратный олимпийский чемпион, советский биатлонист Александр Тихонов. — Я это приветствую. Когда поживешь на чужой земле, да ещё долго, когда кругом опасность, увидеть Елену Исиньбаеву и других ребят — это дорогого стоит. Это очень правильно. В СССР больше меня никто не выступал на таких мероприятиях. Я ездил и к заключенным в лагеря, и в детские колонии. Мы забыли о воспитательной роли спортсменов.

Кроме Елены Исинбаевой, в делегацию олимпийцев вошли Софья Великая, Артур Ахматхузин, Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Сослан Рамонов и Сергей Каменский.

— Это многое говорит о личности спортсменов, — уверен Тихонов. — Тех же футболистов в Сирии я, например, не представляю. О чем они будут разговаривать? Как проиграли Евро? О той истории с шампанским? Глядя на них, молодые пацаны могут позавидовать только одному — тому, что Кокорин получает в неделю 120 тысяч долларов.

После Чемпионата Европы надо было создать отдельный канал «Футбол» и вынести его туда с «Матч ТВ». Это же надо так опозориться! — негодует биатлонист. — Не берусь утверждать, но мне рассказывали, что когда Аршавина пригласили в какой-то лагерь спортивный, он сказал, что это им будет дорого стоить.