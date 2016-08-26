Виктор Гусев о назначении Семина: "Локомотиву" нужен свой тренер

Комментатор Виктор Гусев назвал Юрия Семина, назначенного на пост тренера ФК «Локомотив», «своим человеком» для клуба.

Ранее Sobesednik.ru рассказал читателям о том, что на пост главного тренера ФК «Локомотив» назначен Юрий Семин. Как отмечает издание «Спорт-Экспресс», руководство клуба выбирало между Семиным и бывшим тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым.

Стоит отметить, что Семин для «Локомотива» не новый человек – он уже возглавлял клуб с 1986 по 2005 год, а также с 2009 по 2010 год. Под руководством Семина «железнодорожники» дважды выигрывали чемпионат России (в 2002 и 2004 годах), завоевали четыре Кубка России и два Суперкубка.

О новом назначении «старого» тренера Sobesednik.ru поговорил с известным российским футбольным комментатором Виктором Гусевым, который «обеими руками» поддержал данное решение.

«Я очень, обеими руками за, я поддерживаю это решение. Я считаю, что и в свое время Семин должен был продолжать тренировать "Локомотив", когда он снялся. Особый совершенно человек, харизматичный человек для "Локомотива". И потом, самое главное, я считаю, что Семин, поскольку он не выпадал все это время из обоймы, он находится в хорошем тренерском тонусе, несмотря на солидный возраст. "Локомотиву" это нужно: со своим стадионом, со своей группой болельщиков – и вот свой тренер. Мне кажется, "Локомотиву" это очень важно – чтобы там были свои. Важно иметь свой стадион, чтобы вокруг этого стадиона объединились болельщики – вот этим "Локомотив" всегда славился в последнее время. Поэтому я считаю, что это очень правильное решение и что "Локомотив" от этого только выиграет», – рассказал Гусев.

По мнению комментатора, предыдущие руководители клуба также проделали хорошую работу. При этом Гусев отметил, что для «железнодорожников» очень важны «свои» люди в команде: «Это все списывается в ту тему, о которой я и говорю: "Локомотиву" хороши свои люди. Я считаю, что Черевченко хорошо работал в "Локомотиве", и, в общем-то, я удивился, когда он ушел, потому что хорошие результаты и хорошая атмосфера в команде. Что касается Пашинина, у него было очень мало времени. Я не знаю о нынешнем состоянии Пашинина, потому что разные слухи сейчас пошли о его состоянии здоровья, поэтому мне сложно комментировать. Но все это очень перспективные ребята, опять же, укладываются в эту идею "Локомотива" – что свои. Это примерно как "Аякс", например, амстердамский: он силен тем, что он не бросает своих, что там все посты заняты людьми, имеющими отношение и патриотические чувства именно к этому клубу. И по-моему, при прочих равных в этом может быть залог успеха».

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко также рассказал Sobesednik.ru, что рад назначению Семина: «Я очень рад. Конечно, я его знаю, я и игроком был под его руководством, и вместе работали с ним. Команда [при Семине] достигла больших успехов. Когда Юрий Павлович был главным тренером, все медали, все кубки – все было при нем».

Свое личное отношение к Семину Черевченко описал просто и даже трогательно: «Это как второй отец мой в футболе. Я очень с уважением к нему отношусь».